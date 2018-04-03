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Растет красавицей! В Сети обсуждают подросшую дочь Дмитрия Тарасова от первого брака
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Растет красавицей! В Сети обсуждают подросшую дочь Дмитрия Тарасова от первого брака 

WMJ.ru 2 часа назад
Фото: WMJ.ru
На днях Дмитрий Тарасов рассекретил беременность своей третьей супруги Анастасии Костенко. И пока одни поздравляют пару с грядущим пополнением, другие вспомнили о старшей дочери футболиста. 8-летняя Ангелина растет с мамой Оксаной, с которой Тарасов развелся в 2011 году. Если раньше футболист регулярно делился фотографиями с наследницей, то сейчас последнее фото было опубликовано год назад. А между тем за это время девочка повзрослела и превратилась в настоящую красавицу. Фотографиями с Ангелиной поделилась Оксана в своем Instagram.
«Просто красавица»; «Милашка!»; «Какая у вас дочка красивая. Такие мягкие черты лица!»; «Красивая девочка»; «Очень красивая дочка у Вас»; «Красавица. Только с отцом Вам, к сожалению, не повезло», — оставляют комментарии фолловеры. Также некоторые интересуются, принимает ли сейчас Тарасов участие в жизни дочки и платит ли алименты. Оксана решила ответить только на последний момент, подтвердив, что спортсмен помогает Ангелине финансово. Появляется ли футболист сейчас в жизни девочки, не уточняется.
А как тебе дочурка Дмитрия?
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Фото:Instagram
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