Действительно договариваться Путин хочет только с США 

Словно сцены времен разгара холодной войны: в Великобритании на бывшего российского агента, который также работал на Лондон, совершено покушение с помощью нервно-паралитического газа, разработанного в секретных лабораториях Советского Союза. Реакция тоже соответствует логике холодной войны. Британцы обвиняют Москву. Вместе с западными союзниками они высылают свыше 100 российских дипломатов. А теперь Кремль, который отвергает обвинения, делает то же самое и высылает западных дипломатов. Но это всего лишь пустые жесты. Примечательно нечто другое: солидарность, которая вдруг возникла между ЕС и США. После вступления Дональда Трампа в должность президента США между европейцами и американцами царит недоверие, от поддержки друг друга больше нет и следа, тем более в отношении России. Однако без их совместных усилий ничего не получится. Россия заключает деловые сделки с европейцами, но в политическом смысле Кремль не воспринимает их всерьез. Москва ни с кем не хочет вести настоящие переговоры, кроме США — и особенно с их президентом. Трамп здесь очень кстати, ведь Путин уверен, что этот американец думает так же, как и он сам: у обоих во главе угла — собственная страна, а об остальном мире можно поговорить.
Буш заглянул ему в душу Один такой друг в Белом доме у Путина уже был в лице Джорджа Буша-старшего. После первой встречи в 2001 году в Словении Буш сказал, что посмотрел этому человеку в глаза и понял его душу. Буш назвал Путина прямолинейным и достойным доверия. Тогда говорили об оси Путин-Буш, особенно после терактов 11 сентября 2001 года в США. Путин сразу позвонил Бушу, выразил ему и американцам соболезнования и предложил помощь. Москва стала одним из важных союзников США в борьбе с терроризмом, в то время как европейцы неохотно следовали за Вашингтоном.
Однако эта мужская дружба продлилась недолго. Когда русские обнаружили, что США по-хозяйски вели себя на их традиционных «задворках» — в Грузии, Центральной Азии и на Украине — дружба закончилась. В 2007 году Путин выступил на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности с четким заявлением. По его словам, Вашингтон стремится к «монополярному мировому господству» и хочет навязать другим странам свою волю, и он «перешел границы почти во всех областях». Путин не остановился на обвинениях. Шаг за шагом он снова сделал Россию значимым фактором мировой политики и бросил вызов Западу, над которым издевался, считая его слабым и упадническим. Такой логике соответствует и аннексия Крыма в 2014 году.
После этого уже все стало не так, как прежде. В то время как россияне ликовали по поводу действий Путина, Запад единодушно и резко осудил аннексию: Путин нарушил послевоенный мировой порядок, и нет ничего, что могло бы оправдать этот шаг. Правда, за годы эта решимость Запада несколько ослабла. Объявленные санкции пока не оказали ожидаемого влияния, а рост цен на нефть может их еще больше ослабить. Однако фронты пока держатся. «Настоящие переговоры Россия хочет вести только с США» Кремль это разочаровало. Европейцы вдруг сплотились, а с президентом США Бараком Обамой у Путина не получилось контакта. С президентом Хиллари Клинтон, вероятно, было бы еще хуже. Поэтому избрание Трампа вселило в Кремль немного надежды. Правда, новая администрация США не отменила санкции и вообще не сделала пока ничего, что могло бы понравиться Москве. Но с самим Трампом Путин все еще надеется наладить мужскую дружбу, как с Бушем. Так что он, вероятно, очень обрадовался, когда президент США поздравил его с победой на выборах. Незадолго до выборов российский президент драматически угрожал Западу непобедимым ядерным оружием. Европейцы и американцы не хотели слушать, но теперь он заставит прислушиваться к себе, заявил Путин. В споре вокруг отравления в Лондоне он довел эмоции до точки кипения. Обвинения сыграли ему на руку в предвыборной борьбе, которую он строил на уверениях, будто Запад угрожает России. Тем не менее Путин, вероятно, хочет сделать еще одну попытку и заявляет, что Россия готова к встрече с Трампом, чтобы обсудить ситуацию в мире. Западу нельзя быть привередливым Очевидно, совместные действия европейцев и американцев вызвали мало восторга в Кремле. Однако после совместного жеста ЕС и США должны сделать следующий шаг и разработать стратегию в отношении России: как противодействовать атакам России, в частности в Сирии и на Украине, как снова вернуть Россию в совместную систему безопасности, из которой она фактически вышла. Здесь Западу нельзя быть привередливым. Это ни к чему не приведет, если все время говорить только с теми русскими, которые хотя и придерживаются собственного мнения, высказываясь, например, против аннексии Крыма, но их в России никто не слушает. Диалог необходимо вести и с политически неприятными людьми Путина. Россия — как знаменитая матрешка, кукла с другой куклой внутри. После каждых выборов из нее появляется новый Путин. Однако через шесть лет он не будет иметь права баллотироваться еще раз, а в России подрастает тем временем новое поколение, которое уже не хочет, чтобы Кремль все решал за него. Этот выбор определит будущее: выйдет ли из матрешки новая фигура или же с помощью обмана это будет снова тот же Путин? Не имеет значения, отправится ли Россия в 2024 году вместе с «пожизненным президентом» навсегда в направлении автократии или же отважится хотя бы на осторожную «перезагрузку» с новым лицом: самое позднее к этому времени у Запада должна быть готова действенная стратегия. Ибо символических жестов времен холодной войны тогда определенно будет недостаточно.