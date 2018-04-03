Пушкиния — скромница или звезда весеннего сада?

Когда говорят о первоцветах, это растение почему-то часто забывают. Да и в продаже луковички пушкинии встречаются довольно редко. Между тем, она заслуживает внимания цветоводов и способна стать настоящей звездой весеннего сада.

Пушкиния: скромница, которая может стать звездой весеннего сада

Немного ботаники

Род Пушкиния (Puschkinia) относится к подсемейству Пролесковые (Scilloideae) семейства Спаржевые (Asparagaceae) и включает всего 2 вида: п. гиацинтовидная (P. hyacinthoides) и п. пролесковидная (Р. scilloides); у последней, в свою очередь, выделяют несколько разновидностей. Своим необычным названием пушкиния обязана нашему соотечественнику А. А. Мусину-Пушкину: он был первым, кто собрал и описал это растение, и по традиции цветку было дано имя в честь его первооткрывателя. Природные виды пушкинии встречаются на Кавказе, в Северном Иране, Турции Ливане . Растут они преимущественно на каменистых склонах, опушках или горных лугах, предпочитая открытые солнечные пространства. Из мелких (2-2,5 см в диаметре) округлых или яйцевидных луковиц пушкинии весной появляются 2-3 узких (1-1,5 см шириной) листа длиной 12-15 см и прочный цветонос высотой 15-20 см, увенчанный плотным кистевидным соцветием. У пушкинии гиацинтовидной одна луковица может давать более 1 цветоноса (от 2 до 4). В первый год после посадки цветонос иногда бывает коротким, а соцветие — маленьким. Пусть вас это не смущает — в следующем сезоне пушкиния покажет себя во всей красе.

Пушкинию легко узнать по ярко-синей продольной полоске на каждом из лепестков

Соцветия состоят из белых или нежно-голубых цветков, часто имеющих ярко-синюю (темно-голубую) продольную полоску по средней жилке каждого из листочков околоцветника (это если строго придерживаться ботанической терминологии, а если проще и привычнее — каждого из лепестков). Цветет пушкиния в мае. Как и другие мелколуковичные, это растение — эфемероид: после цветения наземная часть отмирает, что обязательно нужно учитывать, выбирая место для посадки.

Посадка, выращивание и уход

Пушкинии обычно размножают дочерними луковицами, которые сажают в начале осени. Выбирайте для них хорошо освещенный участок с рыхлой, водопроницаемой плодородной почвой. Застой влаги для растения губителен, поэтому избегайте мест, где по весне скапливается талая, а летом дождевая вода. В целом пушкиния неприхотлива, в создании каких-то специальных условий не нуждается. Глубина посадки луковиц — около 5 см, расстояние между ними — от 5 до 10 см.

Пушкиния неприхотлива и со временем хорошо разрастается

Растение это не требует ежегодного выкапывания и может расти на одном месте много лет. Если его не тревожить, со временем оно разрастется, образуя обширные куртины или даже сплошной коврик. Но размножается пушкиния медленнее, чем другие мелколуковичные; разросшееся гнездо выкапывают и делят обычно раз в 5-7 лет. Луковицы хорошо зимуют, не требуя дополнительного укрытия, но если в вашем регионе зимы малоснежные, вы можете осенью замульчировать место посадки торфом или перегноем (слоем от 3 до 7 см). В период активного роста и цветения пушкиния требовательна к влаге — не допускайте пересыхания почвы, своевременно поливайте посадки при необходимости. Цветоносы с увядшими соцветиями обычно рекомендуют удалять, однако если вы хотите дать растению возможность размножаться самосевом, можно этого и не делать. Справедливости ради отмечу, что пушкиния вряд ли воспользуется предоставленным шансом; во всяком случае, мне ни разу не довелось увидеть сеянцы, хотя семенные коробочки завязывались регулярно. Листья обрезать не следует — необходимо дождаться их естественного увядания.

Использование в саду

Где можно посадить пушкинию в саду? Пожалуй, сложно будет найти такое место, где этого сделать нельзя.

Пушкиния у пруда. Фото автора

Небольшими группами пушкиния превосходно смотрятся в приствольных кругах деревьев, между кустарниками, на газоне. Ее можно высадить в рокарии или на берегу водоема; из нее получается симпатичный бордюр вдоль садовой дорожки; она гармонична в любом весеннем цветнике рядом с другими раннецветущими луковичными. Пушкинии пригодны для выращивания в контейнерах (в том числе, на выгонку). Если вы остановились на этом варианте, не забудьте на зиму прикопать контейнер в саду или занести его в непромерзающее помещение: если этого не сделать, луковицы погибнут в морозы.

Пушкинии очень легко подобрать место в саду — она уместна практически везде

Удачными партнерами пушкинии в цветниках станут мускари, пролески, хионодоксы. Можно комбинировать ее с ботаническими тюльпанами, низкорослыми сортами нарциссов, примулами. В рокарии она может сочетаться с низкорослыми очитками, живучкой, другими почвопокровными. Хорошо размещать это растение в цветниках с многолетниками — их отрастающая поздней весной листва скроет увядающую красоту пушкинии. Обязательно присмотритесь повнимательнее к очаровательной скромнице — вы не пожалеете, если поселите ее в своем саду! А еще не забудьте заглянуть в статьи, посвященные другим ранневесенним цветам:

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