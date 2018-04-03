Фотоконкурс «ОБЪЕКТИВная благотворительность» стартовал в Москве

МОСКВА , 3 апр — РИА Новости . Форум доноров объявил старт седьмого фотоконкурса для НКО и компаний «ОБЪЕКТИВная благотворительность». Как сообщили организаторы, в этом году проект дополнился: помимо традиционного конкурса и выставки предусмотрены региональные экспозиции, школа визуальных коммуникаций и специальный медиапроект.

30 марта в Общественной палате РФ состоялся старт седьмого фотоконкурса «ОБЪЕКТИВная благотворительность» и проекта «ОБЪЕКТИВная благотворительность 2.0»: участники, организаторы и партнеры рассказали о новых форматах, а также об условиях участия в конкурсе фотоисторий о благотворительности в России

Открывая церемонию официального старта, Александра Болдырева, исполнительный директор Форума доноров, остановилась на истории «ОБЪЕКТИВной благотворительности»: за годы реализации проекта в конкурсе участвовало более 700 фотоисторий, количество участников фотоконкурса — социально ориентированных НКО и компаний, системно занимающихся благотворительностью в России, — увеличилось в пять раз, а средний показатель качества работ значительно увеличился.