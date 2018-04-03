Ещё
На Вагоноремонтной улице залатали дорожную яму
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На Вагоноремонтной улице залатали дорожную яму 

Управа района Дмитровский города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Дмитровский города Москвы
На проезжей части Вагоноремонтной улицы залатали яму. Ранее с соответствующей просьбой на портал «Наш город» обратился местный житель. Он сообщил о наличии крупного повреждения дорожного покрытия.
В установленный срок на портале появился официальный ответ пользователю за подписью и. о. руководителя ГБУ «Автомобильные дороги» Максима Маликова.
«По указанному адресу проведен локальный ямочный ремонт. Проблема устранена. На данный момент на указанном участке объекта дорожного хозяйства аварийных разрушений нет», — говорится в ответе.
Напомним, что портал «Наш город» был создан для оперативной связи жителей Москвы с органами исполнительной власти. Чтобы оставить сообщение, нужно пройти несложную процедуру регистрации. (мю)
Управа района Дмитровский города Москвы: последние новости
Здание школы на Дмитровке обновят В 2018 году поблизости от Дмитровского начнется прокладка 500-метрового коллектора Читатели газеты «Дмитровец» расскажут о лучшем для них времени отпуска
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Британцы не смогли связать «Новичок» с Россией137
Украина нарвалась на Черноморский флот565
Малышева вызвала гнев телезрителей538
Польша направила Украине ноту протеста61
В США вынесли первый приговор по «делу РФ»23
Видео
04:30
Британцы не смогли связать «Новичок» с Россией
Происшествия В мире
02:00
Украина нарвалась на Черноморский флот
Статьи Армия
03:12
В США вынесли первый приговор по «делу РФ»
В мире Политика
02:35
Выявлены махинации ЧОПа в работе с кемеровским ТЦ
Пожары Происшествия
04:39
Путин упразднил посредничество в ЖКХ
Личный счет
00:09
Эрдоган позавидовал количеству девушек возле Путина
Политика
01:39
Стало известно о тайном счете Скрипалей
В мире Происшествия
00:42
Сбежавший из цирка шимпанзе прогулялся по Краснодару
Происшествия
00:43
Россиянам запретят сдавать билеты на поезда
Личный счет
10:07
Малышева вызвала гнев телезрителей
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение