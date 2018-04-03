На Вагоноремонтной улице залатали дорожную яму

На проезжей части Вагоноремонтной улицы залатали яму. Ранее с соответствующей просьбой на портал «Наш город» обратился местный житель. Он сообщил о наличии крупного повреждения дорожного покрытия.

В установленный срок на портале появился официальный ответ пользователю за подписью и. о. руководителя ГБУ «Автомобильные дороги» Максима Маликова.

«По указанному адресу проведен локальный ямочный ремонт. Проблема устранена. На данный момент на указанном участке объекта дорожного хозяйства аварийных разрушений нет», — говорится в ответе.