На Вагоноремонтной улице залатали дорожную яму 

На проезжей части Вагоноремонтной улицы залатали яму. Ранее с соответствующей просьбой на портал «Наш город» обратился местный житель. Он сообщил о наличии крупного повреждения дорожного покрытия.
В установленный срок на портале появился официальный ответ пользователю за подписью и. о. руководителя ГБУ «Автомобильные дороги» Максима Маликова.
«По указанному адресу проведен локальный ямочный ремонт. Проблема устранена. На данный момент на указанном участке объекта дорожного хозяйства аварийных разрушений нет», — говорится в ответе.
Напомним, что портал «Наш город» был создан для оперативной связи жителей Москвы с органами исполнительной власти. Чтобы оставить сообщение, нужно пройти несложную процедуру регистрации. (мю)