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В России в этом году внедрят систему ухода за пожилыми людьми
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В России в этом году внедрят систему ухода за пожилыми людьми 

BFM.RU 2 часа назад
Система долговременного ухода за пожилыми людьми начнет работать в этом году в шести регионах РФ. Это Новгородская, Волгоградская, Рязанская, Костромская, Псковская и Тульская области, сообщил первый замглавы Минтруда РФ Алексей Вовченко, передает ТАСС.
По его словам, в этих регионах в пилотном режиме будет создан комплекс мер по оказанию пожилым людям социальных и медицинских услуг.
Правительство внедряет эту систему по поручению президента РФ Владимира Путина. В августе 2017 года он поручил предусмотреть в бюджете на следующие три года средства на внедрение ее в пилотных регионах. Глава Минтруда РФ Максим Топилин ранее заявлял, что на создание системы в бюджете 2018 года заложено порядка 100 млн рублей.
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