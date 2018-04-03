В России в этом году внедрят систему ухода за пожилыми людьми

Система долговременного ухода за пожилыми людьми начнет работать в этом году в шести регионах РФ . Это Новгородская, Волгоградская, Рязанская, Костромская, Псковская и Тульская области, сообщил первый замглавы Минтруда РФ Алексей Вовченко , передает ТАСС По его словам, в этих регионах в пилотном режиме будет создан комплекс мер по оказанию пожилым людям социальных и медицинских услуг. Правительство внедряет эту систему по поручению президента РФ Владимира Путина . В августе 2017 года он поручил предусмотреть в бюджете на следующие три года средства на внедрение ее в пилотных регионах. Глава Минтруда РФ Максим Топилин ранее заявлял, что на создание системы в бюджете 2018 года заложено порядка 100 млн рублей.