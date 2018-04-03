Хардфорк от всех бед: в сообществе эфира намерены разделить криптовалюту

Один из разработчиков Ethereum Пайпер Мерриам 30 марта открыл Ethereum Improvement Proposal (EIP) #958 на Github, презентуя идею создания возможного хардфорка протокола Ethereum (ETH) для того, чтобы свести на нет использование ETH ASIC.

Влад Замфир, другой разработчик Ethereum Foundation, выставил этот вопрос на голосование в своем Twitter 28 марта. И 57 процентов респондентов отдали свои голоса в пользу нового хардфорка.

Результаты опросов обоих разработчиков появились как раз на фоне слухов о том, что китайский производитель «асиков» Bitmain вот-вот начнет поставки первых ASIC-майнеров, совместимых с протоколом Ethash. Ethash — это алгоритм хэширования Proof-of-Work (PoW), используемый эфириумом и некоторыми другими альткойнами. В Ethereum White Paper Бутерина предполагается, что протокол уже имеет двойную степень защиты от майнинговой централизации.

Во-первых, алгоритм требует от майнеров возвращать хэш для данных, которые выделены из транзакций методом случайного отбора в предыдущем блоке. Поскольку умные контракты на платформе Ethereum могут включать любой вид вычислений, «асик» на платформе Ethereum может стать фактически «асиком» для общих вычислений, то есть сравнительно лучшим ЦП.

Вторым средством защиты является «испортить хорошее». Виталик Бутерин характеризует это как «скорее истинно условное человеческое решение, а не техническое». Если начнет превалировать какой-то определенный тип вычислений, то обычные майнеры могут ввести большее число контрактов в блокчейн, специально предназначенный для блокировки конкретных «асиков».

В феврале сообщалось о том, что в 2017 году прибыль Bitmain превысила показатели Nvidia. По результатам исследований, проводимых аналитиками Bernstein, прибыль Bitmain составила порядка $3-4 трлн за 2017 год, а это 70-80 процентов от всего рынка биткойн-майнеров и «асиков».

Информационный опрос Ethereum относительно возможного хардфорка последовал за отказом Monero от централизованных мощностей хэширования в прошлом месяце. В Monero сообщили о том, что каждые шесть месяцев будут менять протокол во избежание монополии ASIC-систем. По мнению некоторых экспертов, слухи по поводу возможной разработки ASIC-майнеров, совместимых с протоколом Ethash, оказали существенное влияние на рынок эфириума.

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