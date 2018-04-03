Первая ТОР в Новгородской области привлечет около 5 млрд рублей инвестиций

Евгений Богданов. ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 3 апреля. / ТАСС /. Новгородский моногород Угловка , который получил в марте статус территории опережающего развития (ТОР), сможет привлечь порядка 5 млрд руб. частных инвестиций. Ранее в рамках создания ТОР правительство региона подписало соглашения о реализации восьми инвестиционных проектов, сообщил во вторник ТАСС заместитель губернатора Новгородской области

"Речь идет о конкретных проектах, которые потенциально предполагают реализовывать в ТОСЭРе в Угловке. Эти проекты смогут привлечь не менее 4,7 млрд инвестиций. Но это только первые предприятия, в дальнейшем могут быть и другие предприниматели, другие инвесторы, тогда эта сумма еще увеличится, и увеличится количество рабочих мест", — рассказал Богданов.

Статус ТОР позволяет ее резидентам получать широкий набор преференций по налогам, в том числе на прибыль и имущество в течение пяти лет. Среди восьми упомянутых инвестиционных проектов — проект по модернизации оборудования на заводе по производству пластиковой тары, строительство завода по выпуску этилацетата, открытие производственного комплекса для выращивания и переработки радужной форели.

Химическое производство в ТОР По словам Сергея Кузьмина — главы Окуловского района, где находится Угловка, — в ТОР на льготных условиях могут осуществляться 15 видов экономической деятельности. В их числе проекты по растениеводству, животноводству, рыбоводству, производство безалкогольных напитков, обработка древесины. Кроме того, уже разработаны бизнес-планы группы предприятий химической направленности.

Как пояснил ТАСС директор по развитию ООО «Межрайонная аптечная база» (один из резидентов ТОР) Вадим Литвинов, якорным проектом кластера на территории ТОР станет завод по выпуску этилацетата. Уже подготовили площадку и производственную технологию. «Производство этилацетата — это довольно сложный процесс, на данный момент дефицит рынка в России составляет порядка 5 тыс. тонн. В формате реализации нашего проекта процентов 40 мы можем из этого дефицита закрывать», — рассказал Литвинов.

В группу химических производств также войдет ООО «Автохимстандарт», которое планирует провести глубокую модернизацию оборудования для производства пластиковой тары. Кроме того, в Угловке сейчас идет наладка линий производства глютеновых препаратов и парфюмерно-косметической продукции на базе ООО «Валдайская косметика».

"Мы будем развивать производство, нам интересны кредитные программы, которые предоставляют организации в формате ТОРа. Выгода в том, что у организаций есть определенные льготы, связанные с НДФЛ, отчислениями в пенсионный фонд. Поэтому любому инвестору, в том числе и нам, эта территория интересна в формате налогообложения", — пояснил ТАСС Литвинов.

Моногород Угловка

Поселок городского типа Угловка в Окуловском районе Новгородской области стал моногородом в 2014 году. Этому статусу Угловка обязана местному известковому комбинату, который был основан еще в конце XIX века и стал градообразующим предприятием. В поселке проживает около 3 тыс. человек.

"Угловский известковый комбинат — это без малого 400 рабочих мест и, конечно же, в настоящий момент он обеспечивает более 40% налоговых поступлений. Это предприятие в силу ряда причин сейчас переживает не самые лучшие времена и стабильно снижается количество работающих на предприятии, соответственно, возникают потребность в новых производствах, новых рабочих местах для тех людей", — рассказал ТАСС Кузьмин.