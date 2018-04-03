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Дорожные рабочие залатали ямы на Рижской площади
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Дорожные рабочие залатали ямы на Рижской площади 

Управа района Марьина роща 2 часа назад
Фото: Управа района Марьина роща
Ямы на участке проезжей части Рижской площади заделали дорожные службы. Просьба о ремонте поступила на портал «Наш город» от жителя района. Об устранении проблемы отчитался руководитель ГБУ «Автомобильные дороги» Александр Орешкин.
«По указанному адресу проведены работы по устранению локального разрушения асфальтобетонного покрытия», — говорится в официальном ответе, опубликованном на сайте.
Напомним, сервис «Наш город» создан для эффективного взаимодействия населения и органов исполнительной власти. Оставлять свои замечания могут жители всех столичных районов. (то)
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