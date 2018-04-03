Дорожные рабочие залатали ямы на Рижской площади

Ямы на участке проезжей части Рижской площади заделали дорожные службы. Просьба о ремонте поступила на портал «Наш город» от жителя района. Об устранении проблемы отчитался руководитель ГБУ «Автомобильные дороги» Александр Орешкин

«По указанному адресу проведены работы по устранению локального разрушения асфальтобетонного покрытия», — говорится в официальном ответе, опубликованном на сайте.

Напомним, сервис «Наш город» создан для эффективного взаимодействия населения и органов исполнительной власти. Оставлять свои замечания могут жители всех столичных районов. (то)