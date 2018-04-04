Организатор игорного бизнеса в Костроме заплатит полмиллиона и сядет в тюрьму

37-летний организатор незаконного игорного бизнеса в Костроме проведет за решеткой 3 года и 6 месяцев. Кроме того, ему придется заплатить штраф в размере полумиллиона рублей, сообщает областная прокуратура

Азартные игры он незаконно проводил в четырех игорных заведениях и, чтобы справиться с таким масштабным бизнесом, привлек к делу еще четырех знакомых.

В клубах он установил игровые автоматы, компьютеры, электронные рулетки. Чтобы скрыть игорную деятельность, он выдал всем подельникам копии учредительных документов юридического лица, не имевшего отношения к проведению азартных игр.

Работали настолько осторожно, что в заведениях даже были фотографии нежелательных лиц и, в том числе, полицейских. Кроме того, там установили специальную систему, которая в случае проверки отключала электричество и игровое оборудование.

Работали заведения с января 2015 года, а накрыть их удалось в октябре 2015 года.