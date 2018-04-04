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Организатор игорного бизнеса в Костроме заплатит полмиллиона и сядет в тюрьму
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В огне ТЦ "Персей для детей" погиб человек

Организатор игорного бизнеса в Костроме заплатит полмиллиона и сядет в тюрьму 

k1news.ru 1 час назад
Фото: k1news.ru
37-летний организатор незаконного игорного бизнеса в Костроме проведет за решеткой 3 года и 6 месяцев. Кроме того, ему придется заплатить штраф в размере полумиллиона рублей, сообщает областная прокуратура.
Азартные игры он незаконно проводил в четырех игорных заведениях и, чтобы справиться с таким масштабным бизнесом, привлек к делу еще четырех знакомых.
В клубах он установил игровые автоматы, компьютеры, электронные рулетки. Чтобы скрыть игорную деятельность, он выдал всем подельникам копии учредительных документов юридического лица, не имевшего отношения к проведению азартных игр.
Работали настолько осторожно, что в заведениях даже были фотографии нежелательных лиц и, в том числе, полицейских. Кроме того, там установили специальную систему, которая в случае проверки отключала электричество и игровое оборудование.
Работали заведения с января 2015 года, а накрыть их удалось в октябре 2015 года.
Организатора бизнеса суд приговорил к 3 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в размере 500 тысяч рублей. Соучастников посадят на срок от года до двух, а штрафы для них составят от 100 до 200 тысяч рублей.
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