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В Telegram появились стикеры с вентилем Веней — на случай прорыва труб или испытания теплосетей
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В Telegram появились стикеры с вентилем Веней — на случай прорыва труб или испытания теплосетей 

Собака 2 часа назад
Фото: Собака
Теплоэнергетическая компания ГУП «ТЭК СПБ» выпустила собственные стикеры для Telegram. Их главный герой — вентиль Веня, который «плачет», дарит цветы или может вот-вот лопнуть. Теперь этот эмоциональный персонаж сопровождает регулярно публикуемые «ТЭК СПб» сообщения об испытаниях теплосетей, авариях и другую информацию.
Похоже, что у каждой уважающей себя организации должен быть свой стикерпак. Ранее он появился у петербургского метрополитена, а до этого — у Минобрнауки и Эрмитажа. Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.
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