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В Мособлдуме предложили выдавать инвалидам смартфоны
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В Мособлдуме предложили выдавать инвалидам смартфоны 

Rambler News Service 2 часа назад
В Московской областной думе предложили выдавать инвалидам смартфоны, об этом заявил председатель комитета по делам молодежи, спорта и туризма Андрей Голубев. Его цитирует пресс-служба Мособлдумы.
«Необходимо на федеральном уровне совершенствовать технические задания по предоставлению таких современных видов средств реабилитации, как телефоны. До сих пор инвалиды получают кнопочные телефоны, давно пора переходить на смартфоны. Телевизоры должны другого формата поступать нашим инвалидам», — сказал Голубев.
По итогам заседания депутаты подготовили обращение в федеральный Фонд социального страхования, чтобы пересмотреть эти технические условия.
В 2017 году Мособлдумой был принят закон, согласно которому граждане с ограниченными возможностями здоровья, помимо гарантированных средств реабилитации, могут получать технические средства реабилитации из дополнительного, регионального перечня за счёт средств областного бюджета.
«На эти цели предусмотрено 25 млн рублей на год», — уточнили в пресс-центре Мособлдумы.
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