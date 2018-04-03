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Более 50 незадекларированных изделий Brunello Cucinelli обнаружили у россиянки на таможне в Шереметьево
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Более 50 незадекларированных изделий Brunello Cucinelli обнаружили у россиянки на таможне в Шереметьево 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Россиянка, прилетевшая из Барселоны в Москву, пыталась провезти незадекларированные изделия Brunello Cucinelli общей стоимостью более 5,7 млн руб. Об этом сообщили в пресс-службе Шереметьевской таможни.
«В ходе проведения таможенного контроля пассажирского рейса Барселона-Москва сотрудники Шереметьевской таможни (ФТС России) выявили гражданку РФ, которая пыталась провезти незадекларированные предметы одежды и обуви известного бренда. В результате таможенного досмотра четырех места багажа, предъявленных пассажиркой, были обнаружены: одежда, обувь, аксессуары — всего 56 изделий бренда Brunello Cucinelli. В собственноручном письменном объяснении пассажирка пояснила, что прилетела из Барселоны, где была на отдыхе. Приобрела одежду стоимостью около 9 тыс. евро для родственников и подруг», — говорится в сообщении.
В пресс-службе подчеркнули, что женщина предъявила платежные документы, однако соотнести их с обнаруженными товарами не представилось возможным по наименованию, артикулу и другим признакам.
«Согласно заключению таможенного эксперта, рыночная стоимость товаров составила 83 тыс. 117 евро, что по курсу ЦБ — 5 млн 724 тыс. 268 руб. Сумма неуплаченных таможенных платежей составила 1 млн 510 тыс. 600 руб. В действиях данной гражданки усматриваются признаки правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ча. 1 ст. 16.2 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации «Недекларирование по установленной форме (устной, письменной) товаров подлежащих декларированию», — заключили в пресс-службе.
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