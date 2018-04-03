Регионы уходят под воду: предсказуемые последствия снежной зимы

Фролово Сотни дворов и хозяйств Центральной России , Поволжья и Восточной Сибири уходят под воду: паводки в этом году не щадят даже тех, кто готовился к ним заранее. МЧС Калмыкии , Саратовской, Воронежской и Астраханской областей в состоянии повышенной готовности. Самая тяжелая ситуация — в городах Михайловка Волгоградской области : там спасатели эвакуируют жителей на лодках, спасают домашний скот. А на Алтае на помощь спасателям пришли заморозки: по прогнозам синоптиков, они приостановят половодье на несколько суток.

Ледяные глыбы выше человеческого роста в село Антоньевка принесло течением. До реки — около километра. Несколько дней жители провели в ледяной ловушке. Спасатели добрались сюда только сегодня. Подходы к домам приходится в буквальном смысле прорубать.

При помощи специальной техники спасатели разрезают лед и освобождают дорогу. Люди успевают взять только документы. Майя Владимирова рассказывает, что пик паводка вместе с тремя детьми пережидала на чердаке. По ее словам, вода прибывает прямо на глазах.

Всего с двух улиц эвакуировали почти сотню человек. Подтоплены более 30 домов. Насколько поднялась вода, можно понять по следам на стене. Мебель отсырела, штукатурка отваливается. В таком состоянии большинство домов в селе. Люди признаются, что не представляют, как жить дальше.

Созданы специальные комиссии, которые фиксируют разрушения и пытаются оценить ущерб. Работают коммунальные службы. «Стараемся очистить улицы ото льда, — говорит заведующий отделом по делам ГО и ЧС администрации Петропавловского района Андрей Ожогин. — Работают погрузчики, уже дали свет на столбы».

В регионе вовсю идет сбор гуманитарной помощи. Товары первой необходимости, одеяла, продукты и вода. Майя Владимирова вместе с детьми переехала к родителям в соседнее село. Восстанавливать дом или нет — пока не решила.

Центральная улица одного из хуторов на севере Волгоградской области. Лодки здесь — единственное транспортное средство и связь с большой землей.

К весеннему паводку готовились — уж слишком долгой и снежной была зима, но что маленькая река Кумылга разольется настолько сильно, оказалось неожиданным.

Паводок охватил четыре района Волгоградской области, в трех — введен режим ЧС. В некоторых населенных пунктах частичная эвакуация началась еще минувшей ночью. В первую очередь в пункты временного размещения вывозят детей и пенсионеров.

Вода пришла и в пригороды Волгограда . Районный поселок Городище, всего в 14 километрах от Волгограда: здесь серьезного паводка нет, но, тем не менее, буквально несколько дней назад, три улицы оказались практически полностью затопленными. Сейчас, по словам местных жителей, ситуация стабилизировалась, но некоторые домовладения оказались полностью в воде.

В самые проблемные районы МЧС стягивает дополнительные силы из соседних Саратовской и Ростовской областей. Большая вода продолжает наступать.