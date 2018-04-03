США выделят $87 млн на гуманитарную помощь жителям Йемена 

Соединённые Штаты анонсировали выделение дополнительных $87 млн на гуманитарную помощь жителям Йемена, об этом сообщили в Госпдепартаменте. «Эта новая помощь, которая включает в себя финансирование от госдепа и Агентства международного развития (USAID), будет направлена на оказание помощи в обеспечении продовольствием, безопасной питьевой воды, лечения детей, страдающих от недоедания, убежище, защиту и другую важную помощь миллионам уязвимых йеменцев и беженцев, проживающих в Йемене», — говорится в сообщении.
Ранее в Белом доме заявили, что Соединённые Штаты готовы помогать Саудовской Аравии и ОАЭ, которые согласились перечислить ООН почти $1 млрд на оказание гумпомощи жителям Йемена.