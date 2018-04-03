Кейн раскрыл секрет быстрого восстановления

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн рассказал о том, как ему удалось быстро восстановиться.

После повреждения боковых связок правой лодыжки сообщалось, что Кейн приступит к тренировкам в апреле. Но уже в первый день этого месяца Гарри смог сыграть против «Челси», выйдя на замену после перерыва.

"Всякий раз, когда происходит что-то плохое в футболе или в жизни, нужно находить в этом позитивные моменты. Для меня это был шанс получить несколько недель перерыва, освежить мышцы и подготовиться к заключительному отрезку сезона. Именно так я посмотрел на эту ситуацию.

Я не знал, как быстро вернусь, но я занимался физиотерапевтами и понял, что чувствую себя хорошо. К счастью, в игре с «Челси» я был готов", — цитирует Кейна Mirror.