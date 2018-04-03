Волонтер из Восточного Дегунина рассказала в студии «Нетология-групп» о своем организаторском опыте

В прошедшую пятницу, 30 марта, представительница волонтерского отряда «Маяк», активистка Альбина Дзахоросова из школы № 1296 в Восточном Дегунине посетила студию «Нетология-групп» в рамках проекта «Добрые руки». Об этом сообщили в администрации образовательного учреждения.

— Альбина Дзахоросова вместе с другими активистами дала интервью, в котором рассказала, как она решила стать волонтером. Она поделилась опытом организации мероприятий, — пояснил сотрудник администрации.

Напомним, школа № 1296 располагается по адресу Керамический проезд, д. 55, корп. 3. (мю)