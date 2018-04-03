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Волонтер из Восточного Дегунина рассказала в студии «Нетология-групп» о своем организаторском опыте
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Волонтер из Восточного Дегунина рассказала в студии «Нетология-групп» о своем организаторском опыте 

Управа района Восточное Дегунино города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Восточное Дегунино города Москвы
В прошедшую пятницу, 30 марта, представительница волонтерского отряда «Маяк», активистка Альбина Дзахоросова из школы № 1296 в Восточном Дегунине посетила студию «Нетология-групп» в рамках проекта «Добрые руки». Об этом сообщили в администрации образовательного учреждения.
— Альбина Дзахоросова вместе с другими активистами дала интервью, в котором рассказала, как она решила стать волонтером. Она поделилась опытом организации мероприятий, — пояснил сотрудник администрации.
Напомним, школа № 1296 располагается по адресу Керамический проезд, д. 55, корп. 3. (мю)
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