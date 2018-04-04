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В библиотеке района покажут мультфильмы проекта «Москва анимационная»
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В библиотеке района покажут мультфильмы проекта «Москва анимационная» 

Управа района Братеево города Москвы 1 час назад
Фото: Братеево
Анимационные фильмы покажут детям в библиотеке №150 в пятницу, 6 апреля, в 13:00.
Марафон мультфильмов станет частью проекта «Москва Анимационная. Детские образовательные сеансы». Юным зрителям покажут картины, победившие на Международном фестивале анимационных фильмов «КРОК», шедевры классической анимации «Союзмультфильма», а также мультфильмы-победители Открытого российского фестиваля анимационного кино.
— Ко Дню российской анимации в нашей библиотеке пройдет праздничный мультпоказ студии «Пчела», с которой мы тесно сотрудничаем, — сообщила заведующая библиотекой №150 Светлана Бурмистрова. — В программу включат серию мультфильмов «Гора самоцветов», созданную по мотивам сказок народов России. Кроме того, детям покажут и очень оригинальные, необычно снятые мультфильмы — например, «Девочка, которая порезала пальчик». Вообще отмечу, что такое анимационное кино можно смотреть не только детям, поэтому на семейный просмотр ждем всех желающих. Показ мультфильмов продлится 45 минут.
Источник: Районная интернет-газета «Братеево».
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