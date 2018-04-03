Идеи или деньги? Как работавшие на олигархов националисты решили бороться с ними

«Антиолигархический марш», шумно анонсированный на 3 апреля в украинской столице «Национальным корпусом», «Свободой»*, «Правым сектором»* и С14 (основные силы на ультраправом поле), не был по-настоящему многочисленным. Это и понятно — социальная повестка целевой аудитории этих сил не очень близка и понятна, поэтому все прошлые попытки националистов играть на этом поле (поддерживая шахтеров или протестуя против экспорта леса-кругляка) были достаточно скромны в плане мобилизации активистов. На этот раз, впрочем, на улицы дружными консолидированными усилиями удалось вывести около 2 тысяч человек.

Антиолигархическая повестка, заявленная еще в подписанном 15 марта 2016 года перечисленными выше организациями «Национальном манифесте», смотрится не очень органично хотя бы потому, что еще несколько лет назад те же самые националисты были очень тесно связаны с яростно крикуемыми ими ныне олигархами.

Достаточно вспомнить, как ставший губернатором Днепропетровской области Игорь Коломойский превратил город в «столицу украинского национализма», куда де-факто перебазировался «Правый сектор» во главе с Дмитрием Ярошем . Деньги Коломойского тогда щедро питали и «Азов», о чем в августе 2014 года откровенно напомнил его заместитель на посту губернатора Борис Филатов , к которому тогда приехал для подтверждения лояльности «азовский» комбат, а ныне гордый вождь «Национального корпуса» Андрей Билецкий . Во время парламентских выборов 2012 года Коломойского называли спонсором «Свободы», которая единственный раз тогда прошла в Раду.

Акция протеста в Киеве против олигархов

О правлении Коломойского и его бизнес-партнеров в Днепре националисты, получившие тогда карт-бланш на насилие и внутри региона, сейчас вспоминают с ностальгией. Дарья Слуцковская, заместитель руководителя Днепропетровского областного отделения «Национального корпуса», а в 2014-м активистка местного «Правого сектора», 22 марта в своем видеообращении рассказала:

«Почему в Днепре этого (народных республик. — Прим. авт.) не случилось? Потому что на тот момент Игорь Валерьевич (Коломойский. — Прим. авт.) и Геннадий Олегович (Корбан. — Прим. авт.) возглавили область… Был Геннадий Олегович, который был достаточно жесткий, который вызвал начальство (на тот момент) милиции областной и городской, и сказал — ребята, если здесь будет какая-то сепарская движуха, и вы будете как-то им помогать, и мешать патриотично настроенным гражданам, то вы, ребята, поедете в АТО, и вы будете там на блокпостах, на базах сидеть по подвалам. Я все это прекрасно помню, это не забудется никогда… Как вывозили (очевидно, в лес или в другие удобные места. — Прим. авт.) мэров, как вывозили милицию, да кого только не вывозили, и им объясняли — нет, забудьте вообще слово «Россия», забудьте, «чемодан, вокзал, Москва », только так можете его употреблять».

Сейчас же, жалуется Слуцковская, силовики ведут себя неправильно, даже… вывозят в лес? нет, просто иногда достаточно цивилизованно проводят у националистов обыски (которые те транслируют в соцсети) и вынуждают их выходить на уличные акции протеста. Зато с Коломойским и Корбаном у «правосеков» (в рядах которых числились тогда и будущие активисты «Национального корпуса») были взаимные любовь и понимание. Самым настоящим олигархом был и Арсен Аваков , ставший после победы Евромайдана министром внутренних дел и на этом посту занявшийся созданием и легализацией добровольческих батальонов. «Я их все создавал, — скромно признал министр 12 февраля 2016 года в интервью „Зеркалу недели“. — С каждым командиром, со многими бойцами у меня своя история отношений. Многое в этих отношениях держится на неформальной, неуставной основе». По информации, частично подтвержденной министром, сначала он вкладывал в батальоны даже собственные деньги, зато теперь все легализованные в них националисты переведены на государственное довольствие. Впрочем, при этом «Азов» продолжает демонстрировать непонятные собственные источники дохода, благодаря которым может пренебрегать бюджетным обмундированием в пользу покупного.

В 2014 году «Азов» пользовался поддержкой и назначенного губернатором Донецкой области миллиардера Сергей Таруты, и группы крупных бизнесменов, щедро жертвовавших части сотни тысяч долларов (передававшихся прямо из рук в руки Билецкому и его ближайшему окружению) через благотворительный фонд Светланы Зварич-Ковалевской (жены экс-министра юстиции времен Ющенко Романа Зварича ). Впрочем, националисты народ неблагодарный и помнить об этом не хотят. У той же Светланы Зварич-Ковалевской, вложившей в полк около 50 млн гривен, после прекращения финансирования они угнали на свою базу под Мариуполем разработанный ее конструкторским бюро инновационный танк «Азовец». С глаз прочь — из сердца вон.

На сегодняшнем марше Билецкий говорил о том, что на Украине установлена «диктатура денег», которую могут победить лишь «люди с идеей»: «Борьба не будет простой, однодневной. Но если мы будем действовать каждый день, не разочаровываясь, противопоставлять их деньгам наши идеи, то мы получим свою Украину».

Но как быть с тем, что четыре года назад эти самые «люди с идеей» с оружием в руках обеспечивали установление на Украине этого самого олигархического правления?