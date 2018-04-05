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Мероприятия, которые Агентство «Москва» планирует освещать 6 апреля
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Мероприятия, которые Агентство «Москва» планирует освещать 6 апреля 

Агентство «Москва» 36 минут назад
9:30 — Конференция «Антимонопольное регулирование в цифровую эпоху».
10:00 — Первый национальный конгресс путешественников и авиапассажиров.
10:30 — Круглый стол на тему: «Серебряный возраст: финансовая грамотность в банковской сфере».
11:00 — Круглый стол комитета Госдумы по образованию и науке на тему: «Правовое обеспечение организации прикладных исследований и разработок».
11:00 — Нулевые чтения пакета законопроектов «Об уточнении статуса самозанятых граждан».
11:00 — Заседание экспертного совета при ФАС России по развитию конкуренции в области информационных технологий.
11:00 — Пресс-конференция министра образования Московской области Марины Захаровой, посвященная итоговой аттестации выпускников школ 2018 г. в Подмосковье.
13:00 — Пресс-показ дома, готового под заселение по программе реновации жилищного фонда в Москве.
Фотоматериалы:
9:00 — Совместная тренировка пеших парадных расчетов войск Московского гарнизона и механизированной колонны к участию в военном параде на Красной площади 9 мая 2018 г.
10:00 — Представление нового художественного руководителя Московского театра-студии Олега Табакова.
19:00 — Премьера спектакля «Юлий Цезарь» на сцене театра «Модерн».
Агентство «Москва»: последние новости
МГИК внесет в Мосгордуму проект об использовании технологии «Мобильный избиратель» на выборах мэра Обновленный законопроект об акционировании «Почты России» внесен на рассмотрение в Госдуму С.Собянин предложил создать на платформе портала поставщиков единый электронный магазин для всей России
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