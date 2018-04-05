Мероприятия, которые Агентство «Москва» планирует освещать 6 апреля

9:30 — Конференция «Антимонопольное регулирование в цифровую эпоху».

10:00 — Первый национальный конгресс путешественников и авиапассажиров.

10:30 — Круглый стол на тему: «Серебряный возраст: финансовая грамотность в банковской сфере».

11:00 — Круглый стол комитета Госдумы по образованию и науке на тему: «Правовое обеспечение организации прикладных исследований и разработок».

11:00 — Нулевые чтения пакета законопроектов «Об уточнении статуса самозанятых граждан».

11:00 — Заседание экспертного совета при ФАС России по развитию конкуренции в области информационных технологий.

13:00 — Пресс-показ дома, готового под заселение по программе реновации жилищного фонда в Москве

Фотоматериалы:

9:00 — Совместная тренировка пеших парадных расчетов войск Московского гарнизона и механизированной колонны к участию в военном параде на Красной площади 9 мая 2018 г.

10:00 — Представление нового художественного руководителя Московского театра-студии Олега Табакова

19:00 — Премьера спектакля «Юлий Цезарь» на сцене театра «Модерн».