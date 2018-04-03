Мероприятия, которые Агентство «Москва» планирует освещать 4 апреля

10:00 — Общественные слушания проекта изменений в профессиональный стандарт «Специалист в области воспитания», утвержденный приказом министерства труда и социальной защиты РФ от 10 января 2017 г.

10:00 — Парламентские слушания «Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в РФ: результаты, проблемы, перспективы».

10:00 — XV международная научно-техническая конференция «Современные проблемы проектирования, строительства и эксплуатации железнодорожного пути» в Российском университете транспорта, посвященная памяти профессора Георгия Шахунянца.

11:00 — Старт акции «Зеленый офис-2018».

12:00 — Пресс-конференция на тему «Налог для богатых: депутаты предложили пополнять казну за счет миллионеров».

13:00 — Пресс-конференция, посвященная открытию 21-го фестиваля нового итальянского кино New Italian Cinema Events.

14:00 — Круглый стол на тему «Как изменится лекарственное обеспечение в 2018 году?».

14:00 — Заседание комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи.

15:00 — Пресс-конференция на тему «Безопасность торговых центров Москвы».

15:00 — Заседание комитета Госдумы по финансовому рынку.

15:00 — Всероссийская конференция «Социальные инновации в сфере снижения потребления наркотических средств и оздоровления населения РФ».

17:30 — Пресс-подход «Установка дополнительной подсветки светофорных объектов».

Фотоматериалы:

8:15 — Промывка столичных тротуаров специальным шампунем.

12:00 — Обследование коллектора в Южном Бутово в рамках подготовки сооружений централизованной сети водоотведения к пропуску весеннего паводка 2018 г.

14:00 — Конкурс «Пасхальный кулич Москвы» в НИИ хлебопекарной промышленности.

15:00 — Пресс-конференция на тему «Безопасность торговых центров Москвы».