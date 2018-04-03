Мероприятия, которые Агентство «Москва» планирует освещать 4 апреля 

9:00 — Прямой эфир губернатора Московской области Алексея Воробьева на радиостанции «Говорит Москва».
10:00 — Общественные слушания проекта изменений в профессиональный стандарт «Специалист в области воспитания», утвержденный приказом министерства труда и социальной защиты РФ от 10 января 2017 г.
10:00 — Парламентские слушания «Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в РФ: результаты, проблемы, перспективы».
10:00 — XV международная научно-техническая конференция «Современные проблемы проектирования, строительства и эксплуатации железнодорожного пути» в Российском университете транспорта, посвященная памяти профессора Георгия Шахунянца.
11:00 — Брифинг заместителя руководителя управления Федеральной антимонопольной службы по Московской области Дмитрия Стрельникова на тему «Завышение цен на продукты питания в аэропортах Московской области». Итоги рассмотрения дел, возбужденных по результатам проверки цен на услуги общественного питания в аэропорту Домодедово».
11:00 — Старт акции «Зеленый офис-2018».
12:00 — Заседание Совета Госдумы.
12:00 — Пресс-конференция на тему «Налог для богатых: депутаты предложили пополнять казну за счет миллионеров».
13:00 — Пресс-конференция, посвященная открытию 21-го фестиваля нового итальянского кино New Italian Cinema Events.
14:00 — Круглый стол на тему «Как изменится лекарственное обеспечение в 2018 году?».
14:00 — Заседание комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству.
14:00 — Заседание комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи.
15:00 — Пресс-конференция на тему «Безопасность торговых центров Москвы».
15:00 — Заседание комитета Госдумы по финансовому рынку.
15:00 — Всероссийская конференция «Социальные инновации в сфере снижения потребления наркотических средств и оздоровления населения РФ».
17:30 — Пресс-подход «Установка дополнительной подсветки светофорных объектов».
Фотоматериалы:
8:15 — Промывка столичных тротуаров специальным шампунем.
12:00 — Обследование коллектора в Южном Бутово в рамках подготовки сооружений централизованной сети водоотведения к пропуску весеннего паводка 2018 г.
14:00 — Конкурс «Пасхальный кулич Москвы» в НИИ хлебопекарной промышленности.
15:00 — Пресс-конференция на тему «Безопасность торговых центров Москвы».
17:00 — Вернисаж выставки «Красота в повседневности» в Музее археологии Москвы.