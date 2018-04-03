Голикова: министерства и ведомства должны оценить эффективность работы института субсидий

ГОРКИ, 3 апреля. / ТАСС /. Министерства и ведомства должны оценить эффективность субсидий по своему профилю для принятия решений по формированию нового механизма расходования средств на приоритетные цели. Об этом сообщила глава Счетной палаты Татьяна Голикова на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым, докладывая о ходе подготовки новой редакции Бюджетного кодекса РФ.

Она напомнила, что в 2004 году на законодательном уровне был введен институт субсидий, которые на тот момент в большей мере применялись к софинансированию полномочий регионов. Сейчас же, по ее словам, субсидии распространены на огромный блок промышленности, транспорта, сельского хозяйства и т.д. «Мне кажется, что сейчас чрезвычайно важно в преддверие нового бюджетного цикла, чтобы все министерства и ведомства все таки оценили — за трехлетний период 2015-2017 годов — насколько эффективно сработал институт субсидий. Потому что где-то он дал реальный вклад в развитие отраслей и показателей экономики, где-то это не подтвердилось. И мне кажется, что перестройка этой системы и, может быть, определение не механизма субсидией, а другого механизма позволит нам уже с учетом практического опыта реализовать новые подходы», — сказала Голикова.

Глава Счетной палаты добавила, что это повлечет за собою также изменение института государственных программ и некоторые уточнения механизма проектного планирования. Она отметила, что в нынешнем Бюджетном кодексе не прописано, как оценивать эффективность госпрограмм. «А проектное планирование, на которое мы с вами в последнее время возлагаем большие надежды и которое фактически совпадает с приоритетами, обозначенными в послании президента, оно пока в кодексе отражения не получило», — заметила председатель СП.

Глобальным вопросом в рамках работы над новой редакцией Бюджетного кодекса Голикова назвала ситуацию с бюджетами внебюджетных фондов, которые в действующей редакции соответствующего свода законов прописаны несколькими статьями. «У нас сложилась очень прозрачная, я не боюсь этого слова, система взаимодействия по формированию и исполнению федерального бюджета с правительством, все процедуры очень четко зарегламентированы и с ними нет никаких сбоев, но в случае с внебюджетными фондами процедура построена совсем по другому. Мне кажется, что здесь было очень важно сделать ее такой же, как она сделана для федерального бюджета, тогда бы это сняло бы много проблем, которые связаны с возможным неэффективным ресурсом этих институтов», — сказала глава Счетной палаты.

Эффективность бюджетных расходов

Голикова остановилась также на вопросах эффективности бюджетных расходов. По ее словам, пока что этот термин в проекте Бюджетного кодекса упоминается достаточно декларативно, «но нигде нет намека на то, как его измерить». «Мы должны поставить в бюджетном законодательстве какие-то критерии, какую-то периодичность, с которой бы мы оценивали ту самую эффективность», — считает председатель Счетной палаты. Медведев поинтересовался, можно ли в рамках бюджетного законодательства выделить универсальный набор критериев для оценки эффективности бюджетных трат. «Это не очень просто, но это можно сделать, сгруппировав расходы, потому что не ко всем группам расходов можно применить одинаковые [критерии]», — ответила Голикова.

Изменения в бюджетный кодекс