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Вывески и рекламные конструкции проверили в Химках
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Вывески и рекламные конструкции проверили в Химках 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
По итогам проверки на улице Маяковского будут устранены самовольно размещенные стенды, сообщили в ведомстве.
В ходе рейда были проведены объекты торговли и сферы услуг, основными нарушениями стало ненадлежащее содержание информационных конструкций.
Проверке подверглись объекты торговли и сферы услуг. Из основных нарушений — это ненадлежащее содержание информационных конструкций.
Проведены беседы с собственниками и выданы уведомления владельцам бизнеса о том, чтобы явиться в территориальный отдел номер 6, на предмет того, чтобы передать разрешительные документы на вывеску
— Евгений Батура, главный специалист отдела № 6 ГАТН МО.
Также сотрудники Госадмтехнадзора выявили незаконно установленные вывески, в результате чего владельцам были выписаны предписания об устранении нарушений.
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