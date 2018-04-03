Вывески и рекламные конструкции проверили в Химках

По итогам проверки на улице Маяковского будут устранены самовольно размещенные стенды, сообщили в ведомстве.

В ходе рейда были проведены объекты торговли и сферы услуг, основными нарушениями стало ненадлежащее содержание информационных конструкций.

Проверке подверглись объекты торговли и сферы услуг. Из основных нарушений — это ненадлежащее содержание информационных конструкций.

Проведены беседы с собственниками и выданы уведомления владельцам бизнеса о том, чтобы явиться в территориальный отдел номер 6, на предмет того, чтобы передать разрешительные документы на вывеску

— Евгений Батура, главный специалист отдела № 6 ГАТН МО.

Также сотрудники Госадмтехнадзора выявили незаконно установленные вывески, в результате чего владельцам были выписаны предписания об устранении нарушений.