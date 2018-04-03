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Tele2 и ДИТ Москвы обеспечат связью экстренные службы на ЧМ по футболу
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Tele2 и ДИТ Москвы обеспечат связью экстренные службы на ЧМ по футболу 

Москва24 36 минут назад
Фото: Москва24
Оператор мобильной связи Tele2 и Департамент информационных технологий Москвы обеспечат связью экстренные службы на чемпионате мира по футболу − 2018.
Ранее партнеры протестировали работу устройств бригад скорой помощи и операционного штаба в сети LTE-450 на матче Россия-Бразилия, который прошел 23 марта на большой спортивной арене «Лужников».
По запросу ДИТ Москвы оператор установил приоритет для устройств экстренных служб в сети LTE-450. Также компания выделила ресурс, который позволяет сотрудникам, ответственным за безопасность на матче, оставаться на связи даже в случае чрезвычайной ситуации или в условиях перегрузки мобильных сетей.
"Сеть LTE-450 способна обеспечить стабильную связь даже на таком сложном объекте, как стадион «Лужники», — главной спортивной арене предстоящего чемпионата мира. Мы провели предварительную настройку базовых станций и протестировали связь, чтобы гарантировать качественный сервис, высокие скорости и бесперебойную коммуникацию, даже при пиковых нагрузках на сети в других частотных диапазонах", — рассказал технический директор макрорегиона «Москва» Tele2 Алексей Дмитриев.
В настоящий момент из всех сотовых операторов России только Tele2 обладает частотами 450 МГц. Его ключевые преимущества в качественном покрытии, бесшовном соединении и высоких скоростях передачи данных. Также технология способна обеспечить проникновение качественного сигнала в здание со сложными архитектурными особенностями и подвальные помещения.
"Устройства с поддержкой LTE-450 позволяют обмениваться видеоданными, что значительно упрощает взаимодействие с оперативным центром при работе в местах массового скопления людей. Именно поэтому для столь серьезного мероприятия тестируется совершенно новая система коммуникации, работающая в современном высокотехнологичном стандарте", — прокомментировал заместитель руководителя департамента информационных технологий Москвы Александр Горбатько.
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