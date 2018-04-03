Tele2 и ДИТ Москвы обеспечат связью экстренные службы на ЧМ по футболу

Ранее партнеры протестировали работу устройств бригад скорой помощи и операционного штаба в сети LTE-450 на матче Россия-Бразилия, который прошел 23 марта на большой спортивной арене «Лужников».

По запросу ДИТ Москвы оператор установил приоритет для устройств экстренных служб в сети LTE-450. Также компания выделила ресурс, который позволяет сотрудникам, ответственным за безопасность на матче, оставаться на связи даже в случае чрезвычайной ситуации или в условиях перегрузки мобильных сетей.

"Сеть LTE-450 способна обеспечить стабильную связь даже на таком сложном объекте, как стадион «Лужники», — главной спортивной арене предстоящего чемпионата мира. Мы провели предварительную настройку базовых станций и протестировали связь, чтобы гарантировать качественный сервис, высокие скорости и бесперебойную коммуникацию, даже при пиковых нагрузках на сети в других частотных диапазонах", — рассказал технический директор макрорегиона «Москва» Tele2 Алексей Дмитриев

В настоящий момент из всех сотовых операторов России только Tele2 обладает частотами 450 МГц. Его ключевые преимущества в качественном покрытии, бесшовном соединении и высоких скоростях передачи данных. Также технология способна обеспечить проникновение качественного сигнала в здание со сложными архитектурными особенностями и подвальные помещения.