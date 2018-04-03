Кутепов: для разрешения споров по поводу границ регионов нужна правовая основа

Для разрешения спорных вопросов вокруг границ субъектов Федерации необходима правовая основа, заявил во время заседания рабочей группы по вопросу правового урегулирования установления и изменения границ между субъектами РФ председатель Комитета Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности Андрей Кутепов

Сенатор отметил, что на 1 июля 2017 года внесено в электронную карту Росреестра только 7 процентов границ между субъектами Федерации.

Кроме того, сама процедура внесения таких границ зачастую вызывает споры между руководством субъектов. Примером подобных споров может служить неурегулированная ситуация с границей между Астраханской областью Республикой Калмыкия , которая длится уже несколько лет.

Московской областью. Вместе с тем прецеденты позитивного разрешения споров между субъектами также существуют. Примером член Совфеда напомнил об установлении чётких границ между Москвой

Андрей Кутепов сообщил, сенаторы намерены обратиться в Росреестр за информацией по критериям, на основании которых заключаются сегодня пограничные договора между субъектами. В перспективе члены палаты регионов будут заниматься переводом этих критериев в законодательную форму.