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Кутепов: для разрешения споров по поводу границ регионов нужна правовая основа
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Кутепов: для разрешения споров по поводу границ регионов нужна правовая основа 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
Для разрешения спорных вопросов вокруг границ субъектов Федерации необходима правовая основа, заявил во время заседания рабочей группы по вопросу правового урегулирования установления и изменения границ между субъектами РФ председатель Комитета Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности Андрей Кутепов.
Сенатор отметил, что на 1 июля 2017 года внесено в электронную карту Росреестра только 7 процентов границ между субъектами Федерации.
Кроме того, сама процедура внесения таких границ зачастую вызывает споры между руководством субъектов. Примером подобных споров может служить неурегулированная ситуация с границей между Астраханской областью и Республикой Калмыкия, которая длится уже несколько лет.
Вместе с тем прецеденты позитивного разрешения споров между субъектами также существуют. Примером член Совфеда напомнил об установлении чётких границ между Москвой и Московской областью.
Андрей Кутепов сообщил, сенаторы намерены обратиться в Росреестр за информацией по критериям, на основании которых заключаются сегодня пограничные договора между субъектами. В перспективе члены палаты регионов будут заниматься переводом этих критериев в законодательную форму.
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