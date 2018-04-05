МТС запустила годный безлимитный тариф. Чпок

ЧпокВслед за прочими операторами, МТС представил свой конструктор. Вероятно, для операторов это способ экономить в смутные время Яровой, или это особый «юзер-френдли» кейс, который жизненно необходим.

Интересно то, что их легендарное «Безлимитище» вернулось — но теперь в актуальной форме для 2018 года.

Как работает новый тариф «Мой Безлимитище»

Тарифный план «Мой Безлимитище» представляет собой очередной конструктор со стартовой страницей из ползунков и цифр. Разберется даже твоя бабушка 90 лет от роду, за это спецам компании респект.

Придумать более простой и эффективный конструктор, чем у «Мой Безлимитище», просто невозможно. Всего 2 ползунка и набор комментариев за рядом раскрывающихся спойлеров.

МТС предлагает создавать тариф изменением 2 параметров: одним слайдером меняется пакет минут и смс, вторым — пакет интернета. Выбор дискретный, пользователь может набрать 16 комбинаций:

300 минут + 300 смс —> 500 минут + 500 смс —> 700 минут + 700 смс —> 900 минут + 900 смс 7 ГБ —> 12 ГБ —> 22 ГБ —> 32 ГБ Ценообразование не настолько предсказуемо, как может показаться. Полностью отказаться от интернета, минут или смс нельзя. За самый дешевый пакет из 7 ГБ, 300 минут и 300 смс придется заплатить 450 рублей.

Увеличение любого пакета на 1 шаг (итого, плюс 200 минут и смс или 5 ГБ интернет-трафика) обойдется в 60 рублей. Можно взять оба за 2 цены, то есть заплатить 120 рублей и получить «тариф второго уровня»: 500/500 и 12 ГБ.

Дальше начинается магия. Как ни странно, 22 ГБ обойдутся в 710 рублей (18 рублей за каждый ГБ свыше 7 ГБ из минимального пакета). При покупке максимального пакета из 32 ГБ каждый гигабайт свыше минимального пакета стоит 14,4 рублей.

Аналогично, большой тариф не делает пакет минут дешевле. При покупке 700 минут каждая сверх минимального тарифа обходится в 0,45 рубля, а при покупке 900 — 60 копеек.

Еще один важный момент: от смс-сообщений, включенных в каждый пакет, отказаться нельзя. Ни отказаться, ни обменять на что-то другое.

Странно? Не очень. Дополнительные условия объясняют ценообразование.

Какие бонусы дают за использование тарифа

Первое бонус-условие: пакеты можно поменять в любой день. Мало? Увеличь любой. Много? Выбери тот, что поменьше (только аккуратно, чтобы не остаться без интернета или голосовой связи).

Как это возможно? Фактически, «Мой Безлимитище» является предоплатным тарифным планом. Абонплата списывается раз в день, а лимиты начисляются на календарный месяц от числа подключения.

Допустим, ты подключился 10 апреля на второй по размеру всех пакетов тариф, но потратил только 5 ГБ и 100 минут. И 20-го числа решил уменьшить. Тогда вместо 19 рублей в день будут списывать 15, и у тебя все равно останется 2 ГБ и 200 минут.

Бонус номер два. Новые пользователи получают скидки. Первый месяц для новых клиентов МТС любой вариант «Мой Безлимитище» стоит не больше 570 рублей, даже за 32 ГБ и 900 минут. После придется платить полную стоимость.

Мессенджеры и соцсети не тарифицируются за 4 рубля

Трафик в популярных социальных сетях и мессенджерах на новом «Безлимитище» может быть бесплатным. Для этого у МТС есть отдельная опция «В Сети». За 4 рубля в сутки весь трафик из соответствующих приложений не тарифицируется, пакет интернета остается нетронутым.

Самый приятный бонус. Раздача Wi-FI с мобильного устройства не блокируется, трафик не фильтруется, карточка работает в смартфонах и в планшетах на одинаковых условиях.

Другую SIM покупать не нужно, поэтому можно использовать «Мой Безлимитище» для всего парка гаджетов. Можешь даже торренты скачивать, правда, только в размерах оплаченного пакета.

Но только если раздавать интернет со смартфона или планшета. Роутеры и модемы с адресами тарифа МТС блокирует — такой вариант использования ограничен.

Что по роумингу в «Мой Безлимитище»

К сожалению, пакет голосовой связи тоже требует подключения дополнительных услуг при определенных условиях. Однако, фактически МТС избавилась от роуминга в прежнем понимании. Теперь для пользователя все куда проще, удобнее и, что самое главное, дешевле.

В стоимость пакета голосовой связи входят звонки на телефоны любых операторов России . Но в роуминге по России минуты пакета тратятся исключительно на исходящие вызовы абонентам МТС, а также номера региона, где на данный момент находится смартфон и сим-карта.

Если ты подключил «Мой Безлимитище» в Москве , а звонишь в Москву из Казани , минута разговора будет стоить 5,50 рублей.

Хочешь много ездить — экономь с опциями «Везде как дома Россия» или «Везде как дома Россия +».

Тоже самое с входящими звонками: если звонят из региона пребывания, тратится время голосовых соединений из пакета. Если из другого региона (даже домашнего, в котором SIM была подключена), то пакет остается неизменным, но каждая минута стоит те же 5,50 рублей.

В итоге это нормальный тариф-конструктор или нет?

Что есть у МТС с «Моим Безлимитищем», чего нет у конкурентов? Пожалуй, баланса цены и размера пакета при хорошем качестве связи и большом покрытии сети.

Например, у «Билайна» нормальные цены начинаются в дорогих пакетных предложениях. У YOTA удобно выбирать копеечные тарифы для мессенджеров, но дорого звонить. И тот, и другой местами так себе работают, да и условия работы МТС заграницей приятнее, связь лучше.

У МТС получился отличный вариант для тех, кто много говорит, серфит и ездит. Любой каприз: хочешь, докупай трафик, хочешь — звони по сниженной цене сверх пакета. Опций множество, так что на конструкторе выбор только начинается.

Но это другая история. Сначала придется потратить то, что предлагает «Мой Безлимитище».