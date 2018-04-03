Встреча с космонавтом-испытателем Сергеем Рыжиковым прошла в Самарском университете

Тот, кто видел Землю со стороны, знает самое главное. В Самарском университете состоялась встреча российского космонавта-испытателя Сергея Рыжикова и студентов учебного заведения.

В зале все места заняты, студенты Самарского университета ждут разговора с человеком, который совсем недавно вновь ступил на Землю. 121-й космонавт России Сергей Рыжиков вернулся с МКС год назад. На орбите он провел 173 дня. Сейчас готовится к новым достижениям, говорит, с радостью отправится в космос еще раз. А если не доведется, то все равно свяжет свою жизнь с полетами, пускай и не космическими. Такой же позиции придерживается и студентка 1 курса Светлана Мельникова . В свои 18 девушка грезит небом и космосом, выбрала смежную специальность и останавливаться не собирается, интересуется, как чувствует себя испытатель на взлете и в невесомости. Вдруг в практике пригодится: «С детства как-то появилось, первый полет в самолете, хочется тоже попробовать невесомость чувствовать в космосе. Пока что не получилось на пилота, но в дальнейшем хотелось бы». Таких пытливых и любознательных как Светлана сейчас становится все больше, говорит Сергей Рыжиков. Интерес у молодежи к космосу растет с каждым днем. «В части, касающейся нашей деятельности в отряде космонавтов, могу с неудовлетворением отметить, что не так много желающих молодых людей попытать счастье и пройти очередной отбор в отряд космонавтов. Я считаю, надо быть более смелым, более активным и не бояться, по крайней мере, попробовать, желать, мечтать, а дальше уже — как получится», — поделился космонавт.

На вопрос о секретных данных, с которыми приходится работать, Сергей Рыжиков ответил, что скрывать ему нечего. Студенческую молодежь волновали и личные переживания космонавта-испытателя. Вопрос о инопланетном разуме оказался самым популярным из всех. Сергей Рыжиков отметил, что эта тема всегда волнует участников подобных встреч, вне зависимости от возраста и статуса. Что касается инопланетян, то их космонавт не видел и о встречах коллег с внеземными гуманоидами тоже не слышал.