Тодоренко на премии GQ Travel Awards появилась с Лаврентьевым и показала стройные ноги в платье с огромным разрезом 

В гранд-отеле «Метрополь» состоялось вручение премии GQ Travel Awards. Мероприятие посетили ведущие профессионалы индустрии, представители принимающих стран, звезды российского шоу-бизнеса и известные путешественники. Открыл вечер своим выступлением нео-симфонический оркестр Badorchestra. Ведущими церемонии стали Регина Тодоренко Антон Лаврентьев . Во время вечера Антон исполнил хит Way Down We Go.