Тодоренко на премии GQ Travel Awards появилась с Лаврентьевым и показала стройные ноги в платье с огромным разрезом 

В Москве вручили премию в области элитного туризма GQ Travel Awards.
В гранд-отеле «Метрополь» состоялось вручение премии GQ Travel Awards. Мероприятие посетили ведущие профессионалы индустрии, представители принимающих стран, звезды российского шоу-бизнеса и известные путешественники. Открыл вечер своим выступлением нео-симфонический оркестр Badorchestra. Ведущими церемонии стали Регина Тодоренко и Антон Лаврентьев. Во время вечера Антон исполнил хит Way Down We Go.
Среди гостей вечера были замечены: Яна Рудковская, Филипп Киркоров, Светлана Бондарчук, Артем Королев, Маша Федорова, Юлианна Караулова, Илья Бачурин и другие.
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Фото:пресс-служба/Андрей Байда, Евгений Гребенников, Марина Крылова