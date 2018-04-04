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Ведущий ученый БГТУ имени Шухова стала профессором РАН
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Ведущий ученый БГТУ имени Шухова стала профессором РАН 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
Заведующая кафедрой материаловедения и технологии материалов (МиТМ) БГТУ им. В. Г. Шухова, профессор Валерия Строкова избрана профессором Российской академии наук (РАН) по Отделению наук о Земле.
По Отделению наук о Земле на 9 мест претендовало 50 молодых российских ученых. Всего на это почетное звание, учрежденное президиумом Академии в 2015 году, претендовало 816 человек.
Согласно постановлению президиума, звание могли получить только доктора наук не старше 50 лет. Количество вакансий на присвоение звания «Профессор РАН» в 2018 году — 113 человек. В итоге президиум предпочёл профессора из Белгорода.
Валерия Валерьевна Строкова, Советник РААСН, профессор, доктор технических наук, директор инновационного научно-образовательного и опытно-промышленного центра наноструктурированных композиционных материалов, лауреат II степени региональной премии им. В. Г. Шухова за 2017 год в номинации «Современные технологии производственной энергоэффективности и энергосбережения».
Валерия Строкова выстроила и внедрила в научно-образовательный процесс универсальную систему непрерывной подготовки кадров — от школы и вуза до предприятия. Этот механизм стал основой формирования конкурентоспособных кадров в самых разных отраслях экономики и получил распространение в ряде высших образовательных организаций страны.
Кафедра МиТМ располагает мощным профессорско-преподавательским составом и представляет собой сплоченный коллектив единомышленников, объединяющий 30 студентов, 10 аспирантов и соискателей, 9 магистрантов. В учебном процессе заняты 4 академика и члена-корреспондента РАН и РААСН, 7 докторов и 12 кандидатов наук.
Помимо образовательной деятельности, основные усилия коллектива кафедры направлены на создание композиционных строительных материалов нового поколения — неокомпозитов, а также на адаптацию существующих нанотехнологий и наноматериалов при создании наносистем для управления процессами структурообразования с целью повышения эффективности производства традиционных видов строительных материалов.
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