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Слухи расшатали мост
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Слухи расшатали мост 

ТВ-МИГ 2 часа назад
Фото: ТВ-МИГ
Пресс-служба регионального управления МЧС сообщает, что понтонный мост на реке Клязьма в Вязьниковском районе исправен и в настоящее время функционирует в штатном режиме.
Напомню, что в интернете появилась информация о том, что мост вновь опять развели и люди остались без связи с большой землей.
«По мосту осуществляется как пешее, так и транспортное сообщение», — говорится в официальном релизе «тревожного ведомства».
Администрация района во время ежегодного весеннего половодья сама принимает решение о разведении моста для его сохранности и обеспечения безопасности граждан, поскольку перемещение по путепроводу в период ледохода опасно для жизни.
В МЧС напоминают, что в преддверии периода весеннего половодья с жителями населённых пунктов Заречья проводится постоянная информационная работа, в ходе которой жители заранее оповещаются о том, что мост будет разведён. Жителям предлагается на время весеннего половодье проживание в пункте временного размещения — в городе Вязники.
Граждане заранее обеспечиваются необходимым запасом продовольствия и медикаментов. В заречной зоне постоянно функционирует магазин, работает продовольственная автолавка, 2 фельдшерско-акушерских пункта, отдельный пост пожарно-спасательной части.
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