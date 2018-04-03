Слухи расшатали мост

Пресс-служба регионального управления МЧС сообщает, что понтонный мост на реке Клязьма в Вязьниковском районе исправен и в настоящее время функционирует в штатном режиме.

Напомню, что в интернете появилась информация о том, что мост вновь опять развели и люди остались без связи с большой землей.

«По мосту осуществляется как пешее, так и транспортное сообщение», — говорится в официальном релизе «тревожного ведомства».

Администрация района во время ежегодного весеннего половодья сама принимает решение о разведении моста для его сохранности и обеспечения безопасности граждан, поскольку перемещение по путепроводу в период ледохода опасно для жизни.

В МЧС напоминают, что в преддверии периода весеннего половодья с жителями населённых пунктов Заречья проводится постоянная информационная работа, в ходе которой жители заранее оповещаются о том, что мост будет разведён. Жителям предлагается на время весеннего половодье проживание в пункте временного размещения — в городе Вязники.

Граждане заранее обеспечиваются необходимым запасом продовольствия и медикаментов. В заречной зоне постоянно функционирует магазин, работает продовольственная автолавка, 2 фельдшерско-акушерских пункта, отдельный пост пожарно-спасательной части.