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Более 20 тыс. москвичей подали заявки на парковочные разрешения в марте
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Более 20 тыс. москвичей подали заявки на парковочные разрешения в марте 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
Заявки на получение парковочных разрешений в марте подали более 20 тысяч жителей столицы, почти 5 тысяч из них направили онлайн, сообщается на сайте московского паркинга.
«За парковочными разрешениями за первый месяц весны обратились 20,22 тысячи жителей Москвы. Из них порядка 9 тысяч — за разрешениями для инвалидов, более 8 тысяч — многодетных и более 3 тысяч — за резидентными разрешениями», — говорится в сообщении.
Почти 5 тысяч обращений было подано через официальный сайт мэра Москвы, остальные заявки горожане оформили в районных многофункциональных центрах. Среди них наибольшей популярностью пользовались МФЦ района Хамовники (378 заявок), Басманного района (306) и МФЦ Северного и Южного Тушина (299).
Как напоминается в сообщении, парковочные разрешения делятся на три категории — резидентные (которые позволяют водителю бесплатно оставлять машину на платных уличных парковках своего района), а также льготные разрешения для инвалидов и многодетных семей. Продлить разрешения можно за два месяца до истечения срока их действия.
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