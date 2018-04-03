Директор «АСПО» дал советы по установке во дворах контейнер-сетку для раздельного сбора мусора 

В связи с участившимися вопросами от жителей Пскова, касающимися установок контейнер-сеток для раздельного сбора мусора, директор «АСПО» Андрей Лукьянов рассказал о порядке установке контейнеров, его цитирует пресс-служба властей областного центра. «Чтобы сетка для раздельного сбора твердых коммунальных отходов появилась в вашем дворе, необходимо председателю совета многоквартирного дома или инициативной группе обратиться в управляющую компанию, обслуживающую ваш дом. После этого управляющая компания отправит заявку в „АСПО“ на установку контейнерной сетки. Затем специалисты предприятия „АСПО“ выедут на осмотр территории, где собственники хотели бы установить контейнер-сетку», — отметил Лукьянов. Он отметил, что основные требования для установки сетки — возможность беспрепятственного подъезда спецтехники и твердое основание покрытия, на котором стоит контейнер (бетон, асфальт, плитка). Далее предприятие бесплатно изготавливает и устанавливает контейнер-сетку. Управляющая компания как обслуживающая организация ведет контроль за наполнением контейнера-сетки и своевременно заказывает вывоз накопленного мусора. Весь собранный в сетки мусор отправляется на мусоросортировочный комплекс ООО «Спецтранском» в деревне Котово Псковского района, где отходы проходят сортировку и отправляются на переработку. Отсортированный псковский мусор на захоронение поступает на межмуниципальный полигон в Порхов. «Цена вывоза обычного контейнера составляет 390 рублей за кубометр, вывоз контейнера-сетки — 190 рублей за кубический метр. На этой разнице в цене управляющая компания, которая заключает договор на вывоз и утилизацию ТКО со специализированным предприятием, будет экономить. Вместо общего контейнера полиэтилен, пластик, бумагу и стекло, жители будут складировать в сетку, а значит, частота вывоза общего контейнера уменьшится, а отсортированный псковичами в сетку мусор вывозится за меньшую для них сумму. К концу года, в управляющей компании остается разница, образовавшаяся от вывоза и утилизации сортированных и общих ТКО. Эту экономию по решению жильцов УК может тратить на те нужды, которые согласуют собственники», — подчеркнул директор предприятия. Добавим, с 1 января 2018 года полигон ТБО в Пскове закрыт, в связи с этим повысился тариф на вывоз мусора. Основанием для роста тарифа стало увеличение расходов на предварительную сортировку мусора и его транспортировку из Пскова в соседние районы на расположенные там полигоны. В итоге тариф повышен до 390 рублей за 1 куб метр для управляющих компаний и 2,58 рубля за 1 кв. м жилой площади квартиры для жителей многоквартирных домов. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».