Зумба и астрофизика: о новых кружках рассказали в библиотеке

Танцевальный кружок по Зумбе стал одним из популярных направлений в библиотеке №146. Итоги первых месяцев работы подвели в читальне 3 апреля. Сотрудники отмечают, что новые кружки завоевали любовь у жителей района Орехово-Борисово Северное.

— Совсем недавно мы открыли новый танцевальный кружок по направлению Зумба, который полюбился нашим посетителям. Так как среди читателей есть дети, специально для них работает курс быстрого чтения от группы «Amakids». Буквально в прошлом месяце мы набирали людей на курс астрофизики от ученого Сергея Неизвестного, и это направление все больше набирает популярность, — рассказала заведующая читальней №146 Юлия Медведева

Для старшего поколения района библиотека №146 открыла курсы компьютерной грамотности, в чем очень помогает новое техническое оборудование.

Фото: Библиотека №146