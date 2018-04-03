Углеграфитовой отрасли помогут долгосрочными договорами

Чтобы меньше зависеть от импорта углеграфитовой продукции, необходимо заключать долгосрочные договоры с отечественными производителями, а также стимулировать собственное производство игольчатого кокса, которое сейчас отсутствует. К таким выводам пришли участники совещания в Совете Федерации , темой которого стало развитие отрасли.

«Развитие углеграфитовой отрасли в России — тема крайне важная, хотя и может показаться узкоспециализированной. Наша палата будет принимать все усилия для того, чтобы отечественная промышленность развивалась», — пообещал первый зампред Комитета Совета Федерации по экономической политике Алексей Майоров

Сенатор напомнил о том, что президент Владимир Путин во время недавнего Послания Федеральному Собранию обратил внимание на то, что технологическое отставание и зависимость от импорта означают снижение безопасности и экономических возможностей страны.

На данный момент примерно две трети углеграфитовой продукции в Россию поступает из-за рубежа, а отечественная отрасль представлена электродными заводами, которые расположены в Новочеркасске Новосибирске и два — в Челябинске

Из-за устойчивости к высоким температурам такие углеродные материалы, как графитированные электроды, используют при плавлении в дуговых печах и электролизерах, а конструкционные графиты и углеродное волокно стали активно применять в машиностроении, автомобилестроении, аэрокосмической и атомной отраслях.

Гендиректор компании «Энергопром менеджмент» Виктор Нечуятов рассказал, что объём мирового рынка графитированных электродов в прошлом году вырос на 10% и составил 1 миллион 250 тысяч тонн. Китайские производители занимают почти половину рынка — 48%, у американской компании Graftech — 11%, европейской SGL Carbon — 10%, три японские компании «держат» 16%, а две индийские — 9%. Доля российской группы «Энергопром» составила примерно 4%.

«Из-за повысившихся требований к экологичности часть китайских мощностей с начала 2017 года закрыта, после чего цены на графитированные электроды резко выросли, обнажив проблему зависимости российской индустрии от импортных поставок», — сообщил Нечуятов.

После скачка цен на графитированные электроды из-за сокращения их импорта из КНР на площадке Минпромторга неоднократно обсуждали вопрос обеспеченности этим сырьём отечественной чёрной металлургии, проинформировал представитель ведомства Александр Сёмин

«Такие встречи происходили практически раз в месяц. На них вырабатывалась возможность включения долгосрочных договоров между поставщиками электродов и потребителями», — добавил чиновник.

США и Японии. Основное сырьё для производства высококачественных графитированных электродов — нефтяной игольчатый кокс, сейчас его в России не производят. Сырьё импортируется из Великобритании

У углеродной подотрасли металлургии традиционно низкая рентабельность, также для неё характерна очень высокая капиталоёмкость. При этом производственные линии остаются одними из самых технологически сложных промышленных процессов во всём мире, отметил президент Ассоциации производителей углеграфитовой отрасли Владимир Фокин . По его словам, производство игольчатого кокса планировалось ещё в 1980-е, опыты вели в узбекском Ташаузе. О том, что Омский нефтеперерабатывающий завод планирует начать первое в России производство игольчатого кокса в 2021 году, прошлой осенью сообщили в пресс-службе предприятия.

«У нас есть хорошие перспективы решить одну из основных задач отрасли — обеспечить себя отечественным сырьём для производства углеграфитовой продукции», — убеждён Алексей Майоров.