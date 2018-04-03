Современные ведьмы проводят конгрессы, а не шабаши 

Академию чародейства и волшебства планируется открыть в районе Орехово-Борисово Северное этим летом. А недавно в столице прошел конгресс Империи сильнейших ведьм, на котором обсуждались совсем не колдовские вещи.
Большая часть «конгрессвумен» выделялась яркими нарядами и почти кинематографическим гримом.
Вероятно, для того, чтобы сразу была видна их принадлежность к магическому сообществу. Впрочем, обсуждались на официальном шабаше вполне себе коммерческие предложения: деятельность ведовскую узаконить, легализовать и в реестры государственные внести. Половина колдуний в перерыве заседания конгресс потихоньку покинули.
Зато оставшиеся с энтузиазмом подписали законотворческую инициативу и собираются направить документ на рассмотрение в правительство Москвы.
— Чтобы серьезно воспринять инициативу, я считаю, нужно предложить Алене Полынь на метле пролететь над Красной площадью, — прокомментировал конгресс протоиерей Дмитрий Смирнов, председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства.
ЧУР МЕНЯ
В России порядка двух тысяч «зарегистрированных» ведьм, колдунов и целительниц. Общее же число представитетелей магического сообщества в стране достигает 100 тысяч человек. По примерным подсчетам, около тысячи из них работают в Москве и Московской области. В среднем, визит к знахарке или предсказательнице обойдется в три тысячи рублей.
ОСОБОЕ МНЕНИЕ
Мирослава Буш, эзотерик, психолог, гипнолог:
—Каждый из нас наделен определенными талантами, генетическими знаниями. Их можно развивать, а можно забыть про них. И все-таки в истории уже были и Мессинг, и Джуна, и Ванга. Действительно, эти люди обладали колоссальными способностями, знаниями и трудолюбием. Во что веришь — то и есть, — говорят знающие. Я знаю историю, когда к знахаркецелительнице из-под Твери обратился один крупный чиновник — у него с почками были серьезные проблемы. Приняла его знахарка вне очереди. Песочек там просыпался, травки чиновник попил, все прошло, в общем. Мы те, кто развил свои природные знания, — помогаем людям включить внутренние резервы.