Современные ведьмы проводят конгрессы, а не шабаши

Академию чародейства и волшебства планируется открыть в районе Орехово-Борисово Северное этим летом. А недавно в столице прошел конгресс Империи сильнейших ведьм, на котором обсуждались совсем не колдовские вещи.

Большая часть «конгрессвумен» выделялась яркими нарядами и почти кинематографическим гримом.

Вероятно, для того, чтобы сразу была видна их принадлежность к магическому сообществу. Впрочем, обсуждались на официальном шабаше вполне себе коммерческие предложения: деятельность ведовскую узаконить, легализовать и в реестры государственные внести. Половина колдуний в перерыве заседания конгресс потихоньку покинули.

Зато оставшиеся с энтузиазмом подписали законотворческую инициативу и собираются направить документ на рассмотрение в правительство Москвы

— Чтобы серьезно воспринять инициативу, я считаю, нужно предложить Алене Полынь на метле пролететь над Красной площадью, — прокомментировал конгресс протоиерей Дмитрий Смирнов , председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства.

ЧУР МЕНЯ

России порядка двух тысяч «зарегистрированных» ведьм, колдунов и целительниц. Общее же число представитетелей магического сообщества в стране достигает 100 тысяч человек. По примерным подсчетам, около тысячи из них работают в Москве Московской области . В среднем, визит к знахарке или предсказательнице обойдется в три тысячи рублей.

ОСОБОЕ МНЕНИЕ

Мирослава Буш, эзотерик, психолог, гипнолог: