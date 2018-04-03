Чиновник объяснил свой конфуз в гостях у выжившей при теракте в Питере 

Глава совета муниципального округа «Балканский» Савелий Лебедев поздравил жительницу Петербурга, едва не погибшую в теракте 3 апреля 2017 года. Петербургский канал «78.ru» опубликовал в своём Telegram фрагмент видео, на котором Савелий Лебедев с цветами и подарком приходит в гости к 60-летней женщине, которой удалось выжить во время взрыва бомбы на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт». Лебедев назвал выжившую женщину именинницей. «Ну, не именинница, — отреагировала на это родственница пострадавшей. — Событие было, конечно, печальное». «Я не могу остаться в стороне, у меня тоже бабушка с дедушкой были в концлагере каком-то. Поэтому я очень серьёзно отношусь к этому всему », — сказал на камеру чиновник. Позднее Лебедев объяснил «Комсомольской правде», что он заговорил о концлагере из-за того, что женщина, выжившая при теракте 3 апреля, ведёт бухгалтерию в блокадном обществе, а её родители пережили блокаду Ленинграда. 2 апреля у неё были именины. «Всё вырезали, выложили только это. Меня неправильно поняли», — пожаловался на журналистов чиновник. В результате теракта 3 апреля 2017 года погибли 16 человек, ещё 103 пострадали. Как ранее писал Sobesednik.ru, в день годовщины этих трагических событий сенатор Андрей Кутепов предложил засекретить информацию о закупках метрополитена и других транспортных предприятий.