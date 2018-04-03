Подведены итоги отраслевого смотра-конкурса на лучшую организацию работы в области охраны труда

Смотр-конкурс на лучшую организацию работы в области охраны труда проводится в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 04 октября 2011 года № 464-ПП «О проведении Московского городского смотра-конкурса на лучшую организацию работы в области охраны труда».

Проведение смотра-конкурса организовано в целях снижения уровня производственного травматизма и улучшения условий труда работников в процессе трудовой деятельности, активизации профилактической работы по предупреждению производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях. Организаторами смотра-конкурса являются Департамент труда и занятости населения города Москвы , Московская Федерация профсоюзов и Московская Конфедерация промышленников и предпринимателей (работодателей).

В марте 2018 года по поручению председателя Комитета ветеринарии города Москвы Алексея Сауткина проведен конкурс среди организаций, осуществляющих ветеринарную деятельность на территории города Москвы, которые до 01 марта 2018 года представили документы для участия в отраслевом уровне смотра-конкурса.

По результатам рассмотрения представленных материалов победителем признано Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Московское объединение ветеринарии» (ГБУ «Мосветобъединение»), которое выдвинуто Комитетом ветеринарии на городской смотр-конкурс среди организаций-победителей. Данный этап пройдет в мае-июне 2018, по итогам которого будут определены победители.

Церемония награждения победителей городского уровня смотра-конкурса состоится в рамках Московской городской выставки «Охрана труда в Москве — 2018».