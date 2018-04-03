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Борцы из Щербинки стали призерами всероссийских соревнований
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Борцы из Щербинки стали призерами всероссийских соревнований 

Администрация городского округа Щербинка 2 часа назад
Фото: Администрация городского округа Щербинка
Фото: официальный сайт ДЮСШ городского округа Щербинка
Открытый всероссийский турнир по греко-римской борьбе завершился 31 марта в Чехове, в нем приняли участие спортсмены из Щербинки. Об этом сообщили на официальном сайте Детско-юношеской спортивной школы городского округа.
Мероприятие посвятили памяти полковника полиции Сергея Гриценко. Трехдневные соревнования провели среди юношей 2004-2005 годов рождения. В турнире приняли участие около 300 юных борцов из 27 регионов России и ближнего зарубежья.
В своих весовых категория первые призовые места заняли юниоры из Щербинки Лука Габисониа, Александр Глубокий и Владислав Григорян. Второе место занял спортсмен из ДЮЦ Остап Хангереев.
В качестве почетного гостя на спортивном событии поприсутствовал глава администрации городского округа Щербинка Юрий Стручалин.
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