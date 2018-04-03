Рапунцель заинтриговала фотографией новорожденной дочери

Звезда телепроекта «Дом-2» Ольга Рапунцель выложила фотографию маленькой дочери на всеобщее обозрение. Поклонники предположили, что густая шевелюра ребенку досталась от матери.

"Наша доченька родилась 1 апреля в Вербное воскресенье. Боже, такой светлый день. Это самый счастливый день в моей жизни и самый лучший подарок от Бога! Наш ангелочек, любовь моя, ты все для нас: смысл жизни, наше огромное счастье. Добро пожаловать в семью, наша доченька. Зацелую эти ручки, мои сладкие пальчики. Благодарю, Боженька, за такую возможность стать мамой. И тебе спасибо, наш папочка. Я вас очень люблю", — подписала снимок звезда.

Пользователи Instagram остались в восторге от публикации. Они поздравляли молодых родителей. Особо нетерпеливые подписчики принялись выспрашивать имя новорожденной. «А как малышку назвали? Наверняка необычным и красивым именем», «Какая многоволосая крепышка. Как назвали? Счастья и здоровья вам», «Слышала, что ее назовут Каролиной. Но это не точно», — не унимались поклонники. Добавим, что, ранее отец девочки Дмитрий Дмитренко заинтриговал фанатов телепроекта, пообещав раскрыть имя ребенка по возвращении на «Дом-2».

Новоиспеченная мама продолжает оставаться в роддоме вместе с малышкой. Рядом с ними постоянно дежурит Дмитренко. Он готов в любую минуту прийти семье на помощь. В личном микроблоге молодой отец советуется с подписчиками, как правильно ухаживать за новорожденной, кормить и мыть ее, пеленать и укачивать, сообщает Dom2Life.ru.

Напомним, что Ольга Рапунцель и ее супруг Дмитрий превратили роды в настоящее шоу — их транслировали в прямом эфире. Все прошло без осложнений. Девочка появилась на свет в одной из элитных клиник в 17:34. Вес малышки — 3580 граммов, рост — 58 сантиметров.