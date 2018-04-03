Пришкольные спортивные площадки в Алгае и Озинках сдадут до 1 сентября 

Сегодня в Москве состоялась встреча Председателя Государственной Думы РФ Вячеслава Володина с директорами школ райцентров Озинского и Александрово-Гайского муниципальных образований. На встрече обсуждалась реализация проекта по строительству спортивных комплексов открытого типа на пришкольных территориях.
Отметим, что спонсорский проект предусматривает строительство спорткомплексов открытого типа на пришкольных территориях в Озинском и Александрово-Гайском районах.
Наш знаменитый земляк не первый год оказывает поддержку отдалённым районам Саратовской области: Перелюбу, Туркам, Хвалынску, Романовке и другим отдаленным уголкам региона.
Напомним, что 22 года назад, в 1996 году занимая пост вице-губернатора, Вячеслав Викторович уделял особое внимание регулярному транспортному сообщению с отдалёнными районами региона.
В 2000-х годах будучи депутатом Государственной Думы оказывал поддержку жителям Озинского и Александрово-Гайского районов, которые входили в состав его избирательного округа. И сегодня в Москве было отмечено, что в этих райцентрах рядом со школами планируется построить оборудованные спортивные комплексы открытого типа.
В рамках проекта будет обустроено футбольное поле со всепогодным покрытием, для занятий не только летом, но и осенью и весной, а зимой поле будут заливать под каток. Также запланированы площадки для занятий волейболом и баскетболом, беговые дорожки, площадка для воркаута и оборудованная территория для сдачи нормативов ГТО.
Как сообщил источник в окружении Вячеслава Володина, Председатель Государственной Думы на встрече с директорами школ подчеркнул, что до 1 сентября 2018 года спортивные комплексы будут построены.
Планируется, что в будущем этот спонсорский проект будет реализован в Ивантеевке, в Перелюбе, Питерке, Турках, Самойловке, Романовке и в Балакове.