Ещё
Пришкольные спортивные площадки в Алгае и Озинках сдадут до 1 сентября
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пришкольные спортивные площадки в Алгае и Озинках сдадут до 1 сентября 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Сегодня в Москве состоялась встреча Председателя Государственной Думы РФ Вячеслава Володина с директорами школ райцентров Озинского и Александрово-Гайского муниципальных образований. На встрече обсуждалась реализация проекта по строительству спортивных комплексов открытого типа на пришкольных территориях.
Отметим, что спонсорский проект предусматривает строительство спорткомплексов открытого типа на пришкольных территориях в Озинском и Александрово-Гайском районах.
Наш знаменитый земляк не первый год оказывает поддержку отдалённым районам Саратовской области: Перелюбу, Туркам, Хвалынску, Романовке и другим отдаленным уголкам региона.
Напомним, что 22 года назад, в 1996 году занимая пост вице-губернатора, Вячеслав Викторович уделял особое внимание регулярному транспортному сообщению с отдалёнными районами региона.
В 2000-х годах будучи депутатом Государственной Думы оказывал поддержку жителям Озинского и Александрово-Гайского районов, которые входили в состав его избирательного округа. И сегодня в Москве было отмечено, что в этих райцентрах рядом со школами планируется построить оборудованные спортивные комплексы открытого типа.
В рамках проекта будет обустроено футбольное поле со всепогодным покрытием, для занятий не только летом, но и осенью и весной, а зимой поле будут заливать под каток. Также запланированы площадки для занятий волейболом и баскетболом, беговые дорожки, площадка для воркаута и оборудованная территория для сдачи нормативов ГТО.
Как сообщил источник в окружении Вячеслава Володина, Председатель Государственной Думы на встрече с директорами школ подчеркнул, что до 1 сентября 2018 года спортивные комплексы будут построены.
Планируется, что в будущем этот спонсорский проект будет реализован в Ивантеевке, в Перелюбе, Питерке, Турках, Самойловке, Романовке и в Балакове.
АиФ: последние новости
Губернатор отметил активную гражданскую позицию земляков на выборах-2018 Под Саратовом ввели карантин из-за бешенных собак и буренок В Саратовской области впервые за четверть века заметно снизилась смертность
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Британцы не смогли связать «Новичок» с Россией131
Украина нарвалась на Черноморский флот543
Малышева вызвала гнев телезрителей523
Польша направила Украине ноту протеста60
Эрдоган позавидовал количеству девушек возле Путина85
Видео
04:30
Британцы не смогли связать «Новичок» с Россией
Происшествия В мире
02:00
Украина нарвалась на Черноморский флот
Статьи Армия
03:12
В США вынесли первый приговор по «делу РФ»
В мире Политика
02:35
Выявлены махинации ЧОПа в работе с кемеровским ТЦ
Пожары Происшествия
04:39
Путин упразднил посредничество в ЖКХ
Личный счет
00:09
Эрдоган позавидовал количеству девушек возле Путина
Политика
01:39
Стало известно о тайном счете Скрипалей
В мире Происшествия
00:42
Сбежавший из цирка шимпанзе прогулялся по Краснодару
Происшествия
00:43
Россиянам запретят сдавать билеты на поезда
Личный счет
10:07
Малышева вызвала гнев телезрителей
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение