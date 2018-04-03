Пришкольные спортивные площадки в Алгае и Озинках сдадут до 1 сентября

Отметим, что спонсорский проект предусматривает строительство спорткомплексов открытого типа на пришкольных территориях в Озинском и Александрово-Гайском районах.

Наш знаменитый земляк не первый год оказывает поддержку отдалённым районам Саратовской области : Перелюбу, Туркам, Хвалынску , Романовке и другим отдаленным уголкам региона.

Напомним, что 22 года назад, в 1996 году занимая пост вице-губернатора, Вячеслав Викторович уделял особое внимание регулярному транспортному сообщению с отдалёнными районами региона.

В 2000-х годах будучи депутатом Государственной Думы оказывал поддержку жителям Озинского и Александрово-Гайского районов, которые входили в состав его избирательного округа. И сегодня в Москве было отмечено, что в этих райцентрах рядом со школами планируется построить оборудованные спортивные комплексы открытого типа.

В рамках проекта будет обустроено футбольное поле со всепогодным покрытием, для занятий не только летом, но и осенью и весной, а зимой поле будут заливать под каток. Также запланированы площадки для занятий волейболом и баскетболом, беговые дорожки, площадка для воркаута и оборудованная территория для сдачи нормативов ГТО.

Как сообщил источник в окружении Вячеслава Володина, Председатель Государственной Думы на встрече с директорами школ подчеркнул, что до 1 сентября 2018 года спортивные комплексы будут построены.