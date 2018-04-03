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РГО планирует установить памятный знак в географическом центре Байкала в 2018 году
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РГО планирует установить памятный знак в географическом центре Байкала в 2018 году 

ТАСС 30 минут назад
КРАСНОЯРСК, 3 апреля. /ТАСС/. Памятный знак может появиться в 2018 году в географическом центре Байкала. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Красноярского отделения Русского географического общества (РГО).
Географический центр расположен на острове Ольхон рядом с деревней Харанцы. Символическую точку рассчитали в начале года ученые из Сибирского государственного университета геосистем и технологий (Новосибирск) — по инициативе члена РГО, красноярского путешественника Владимира Черникова.
"Предполагается, что памятный знак будет там установлен уже в 2018 году", — сообщили в пресс-службе, добавив, что это требует согласования в Министерстве природы России.
Как сообщил ТАСС Черников, знак должны установить летом.
"Сейчас переправа на материк уже закрыта, а камень [для знака] там", — отметил он.
Черников уже совершил экспедицию к месту установки знака, преодолел от Иркутска более 300 км на велосипеде по льду Байкала.
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