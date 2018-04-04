В Кыргызстане бастуют водители бензовозов

Кыргызстане бастуют дальнобойщики, которые доставляют топливо на юг страны. На дорогах скопились сотни машин. Водители бензовозов отказываются работать, пока не будут выполнены все их требования. Чем недовольны люди выясняла корреспондент телеканала «МИР 24» Жазгуль Каримова.

На КПП Сосновка скопилось более 100 машин и таких стоянок по трассе еще 3-4. На каждой до полусотни бензовозов. На бортах — плакаты «Мы против коррупции», «Только государственное страхование». Рядом с машинами — водители.

«Нас, честно, уже довели. Мы ежегодно на разные выплаты, налоги, за работу с опасными грузами и т.д. платим до трех тысяч долларов. Теперь ввели страховку. Это еще почти 900 долларов. Хорошо, мы и это готовы платить. Тогда сделайте государственное страхование, в которое будут включены страховка моя, моего здоровья, чтобы я знал, что это идет не в частный карман. Уберите все эти поборы на дорогах», -сказал член наблюдательного совета Объединения нефтеперевозчиков Бакыт Тойчубеков.

Больше всего претензий у водителей к пунктам по контролю веса и габаритов. На трассе Бишкек-Ош таких несколько.

«Вот смотрите, под этим асфальтом весы, а он весь разбитый. Его специально не выравнивают, чтобы топливо в баке раскачал

Все пункты дают разные результаты, говорят дальнобойщики. Первый показывает норму, следующий с тем же количеством груза показывает перевес. Водители просят для сокращения коррупции, поменять формулу взвешивания — не по осям, а по габаритам.

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Советы экспертов

«У меня шестиосный большегруз. Это значит шесть пар колес. Вес считают над каждой парой. Позволительно до 8 тонн на каждую ось, но это топливо, оно разбалтывается. Вмомент проверки больший груз может уйти на одну ось. И тут меня заставляют ехать назад. Либо платишь и проходишь, и так до города Ош взвешивают несколько раз, а у меня командировочных всего три тысячи», — рассказал водитель Болотбек Жолбулов.

У сотрудников весогабаритного пункта своя правда. Говорят, везде камеры и автоматы а технику не обманешь. Все заносится в протокол и распечатывается, коррупции никакой, а водителям советуют обращаться в суд.

Все автоматизировано, данные полностью заносятся не только в компьютер, но и в головной офис — минтранс . Здесь человеческий фактор вообще исключен. По словам чиновников, водители сами перегружают машины, добавляя якобы возможную 8% погрешность.

В министерстве транспорта успокаивают — ситуация под контролем. Говорят, бастуют только мелкие частные компании. Сейчас с ними ведут переговоры а жалобы по коррупции проверяются.

«Осевая масса у нас не должна превышать 10 тонн. Это учитывается характеристика дорожного полотна. Если будут превышены эти 10 тонн, будет быстрее изнашиваться дорога. Убрать осевую нагрузку мы не можем. Это уже заложено. Страхование вводится, чтобы у перевозчиков была ответственность при перевозке опасных грузов», — замдиректора Агентства автотранспорта Минтранса Арстанбек Касымалы уулу.

По данным Минтранса, дефицита горюче-смазочных материалов на юге страны пока нет. Сейчас топливо начали отправлять по железной дороге через Узбекистан . Ну а дальнобойщики намерены бастовать до тех пор, пока не выполнят все их требования.

Добавим, страховка для перевозчиков опасных грузов была ведена еще в сентябре прошлого года, но до 1 апреля за ее отсутствие не штрафовали.

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