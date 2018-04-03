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Киргизские дальнобойщики бастуют против обязательного страхования опасных грузов
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Киргизские дальнобойщики бастуют против обязательного страхования опасных грузов 

РЖД-Партнер 32 минуты назад
Фото: РЖД-Партнер
Постановление правительства, вступившее в силу 1 апреля и обязывающее транспортные компании, осуществляющие пассажирские перевозки и транспортировку опасных грузов, приобретать страховой полис, вызвало волну возмущения среди перевозчиков Кыргызстана. В случае отсутствия соответствующей страховки водителей будут штрафовать.
Если водитель перевозит легковоспламеняющиеся жидкости объемом до 2,5 т, стоимость годовой страховки составит от 5 до 10 тыс. сомов ($73–146). При транспортировке той же категории груза весом более 20 т сумма ежегодной страховки составит от 60 до 120 тыс. сомов ($876–1753), сообщает Kloop.kg.
Возмещение ущерба предполагается в случае гибели людей или причинения вреда их здоровью, нанесения вреда окружающей среде, взрыва или утечки опасных веществ.
Ущерб от взрывчатых веществ весом не более 2,5 т может быть покрыт суммой не более 1,5 млн сомов ($21 915), а от радиоактивных веществ того же объема — до 2 млн ($29 220).
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