Киргизские дальнобойщики бастуют против обязательного страхования опасных грузов

Постановление правительства, вступившее в силу 1 апреля и обязывающее транспортные компании, осуществляющие пассажирские перевозки и транспортировку опасных грузов, приобретать страховой полис, вызвало волну возмущения среди перевозчиков Кыргызстана . В случае отсутствия соответствующей страховки водителей будут штрафовать.

Если водитель перевозит легковоспламеняющиеся жидкости объемом до 2,5 т, стоимость годовой страховки составит от 5 до 10 тыс. сомов ($73–146). При транспортировке той же категории груза весом более 20 т сумма ежегодной страховки составит от 60 до 120 тыс. сомов ($876–1753), сообщает Kloop.kg.

Возмещение ущерба предполагается в случае гибели людей или причинения вреда их здоровью, нанесения вреда окружающей среде, взрыва или утечки опасных веществ.

Ущерб от взрывчатых веществ весом не более 2,5 т может быть покрыт суммой не более 1,5 млн сомов ($21 915), а от радиоактивных веществ того же объема — до 2 млн ($29 220).