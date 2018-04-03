Встреча с летчиком-космонавтом пройдет в Университете геодезии и картографии

— Виктор Савиных — президент нашего университета. Кроме того, он внес значительный вклад в сферу космонавтики, — пояснила руководитель медиапроекта Елена Шварева . — На встрече он расскажет о своей жизни и о том, как проводил время на орбите Земли.

Организаторы ожидают, что на пресс-конференции соберется около 300 человек.

Присутствующие смогут взять автограф у космонавта и задать ему вопросы.

Встреча пройдет в здании университета по адресу: Гороховский переулок, дом 4. Необходима предварительная регистрация.