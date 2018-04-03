Кто вправе платить пониженные взносы

Финансисты разъяснили, какие условия должны соблюдаться для применения «упрощенцами» пониженных тарифов взносов.

Преференции полагаются организациям и ИП, выбравшим УСН.

Сниженные тарифы в 2018 году, установлены в следующих размерах:

на ОПС — 20 процентов; на обязательное соцстрахование на случай ВНиМ — 0 процентов; на ОМС — 0 процентов.

Право применять указанные тарифы распространяется на предприятия и ИП, основным видом деятельности которых являются виды, поименованные в пп.5 п.1 ст. 427 НК РФ , например таких:

— производство пищевых продуктов;

— производство безалкогольных напитков, производство минеральных вод и прочих питьевых вод в бутылках; — производство текстильных изделий;

— производство одежды;

— производство кожи и изделий из кожи;

и др.

Доходы претендентов на льготу не должны быть выше 79 млн рублей за год.

Доля доходов по основному виду деятельности должна составлять не менее 70 процентов от общего объема доходов.

И главный момент, который существенно затруднит применение преференции, касается порядка суммирования доходов для установления основного вида деятельности.

Доходы складываются следующим образом: к доходам, указанным в п.1 статьи 346.15 прибавляются доходы, не участвующие в определении базы прибыльного налога, согласно пп. 1 п. 1.1 ст. 346.15.

ПИСЬМО ФНС РФ от 29.03.2018 № ГД-4-11/5937@ «По вопросу права плательщиков на применение пониженных тарифов страховых взносов в течение расчетного (отчетного) периода»

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