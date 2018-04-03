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Паводок: вода подступает к жилым домам Саратовской области
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Паводок: вода подступает к жилым домам Саратовской области 

Новости Саратова 36 минут назад
Фото: Новости Саратова
Большая вода пришла в регион раньше ожидаемого срока. Напомним, ранее в своих прогнозах специалисты, в том числе гидроэнрегетики, называли отправную точку паводка-2018, которая совпадала с серединой апреля.
Но уже 3 апреля жители поселка Рыбушки сообщили о том, что вода подступила буквально к их подворьям. На опубликованных в паблике «Саратов онлайн» ВКонтакте фотографиях местного жителя Никиты Землянухи видно, что начавшееся половодье залило сельские улицы. Дороги превратились в реки, а вода стоит буквально возле ворот.
«Вот такой у нас потоп в Рыбушках (Саратовский район). Вода возле домов. Это капец», — написали сельчане. Пользователи сообщают в комментариях, что почти в каждой деревне, через которую проходит речка, такая же картина под названием «Приплыли».
Фото: Никита Землянухин
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