Семь дорог в Тольятти отремонтирует «Автодоринжиниринг» 

Победителем стало ООО «Автодоринжиниринг».
Компания до 30 октября 2018 г. переустроит инженерные коммуникации, отремонтировать проезжую часть, тротуары и посадочные площадки, заменить остановки и устроить пешеходные ограждения.
Напомним, что работы будут вести в Автозаводском районе по адресам: ул. Свердлова от проспекта Степана Разина до ул. 40 лет Победы, бульвар Здоровья от ул. Свердлова до проспекта Ленинский, Ленинский проспект от ул. Юбилейной до ул. 40 лет Победы и ул. Маршала Жукова от ул. Фрунзе до Ленинского проспекта, а также в Центральном районе — ул. Максима Горького от ул. Новозаводской до ул. Лесной, ул. Ленина от ул. Гагарина до ул. Толстого и ул. Лесная от ул. Карла Маркса до ул. Комсомольской.