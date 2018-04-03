Семь дорог в Тольятти отремонтирует «Автодоринжиниринг»

Победителем стало ООО «Автодоринжиниринг».

Компания до 30 октября 2018 г. переустроит инженерные коммуникации, отремонтировать проезжую часть, тротуары и посадочные площадки, заменить остановки и устроить пешеходные ограждения.