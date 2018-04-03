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Семь дорог в Тольятти отремонтирует «Автодоринжиниринг»
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Семь дорог в Тольятти отремонтирует «Автодоринжиниринг» 

Волга Ньюс 34 минуты назад
Победителем стало ООО «Автодоринжиниринг».
Компания до 30 октября 2018 г. переустроит инженерные коммуникации, отремонтировать проезжую часть, тротуары и посадочные площадки, заменить остановки и устроить пешеходные ограждения.
Напомним, что работы будут вести в Автозаводском районе по адресам: ул. Свердлова от проспекта Степана Разина до ул. 40 лет Победы, бульвар Здоровья от ул. Свердлова до проспекта Ленинский, Ленинский проспект от ул. Юбилейной до ул. 40 лет Победы и ул. Маршала Жукова от ул. Фрунзе до Ленинского проспекта, а также в Центральном районе — ул. Максима Горького от ул. Новозаводской до ул. Лесной, ул. Ленина от ул. Гагарина до ул. Толстого и ул. Лесная от ул. Карла Маркса до ул. Комсомольской.
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