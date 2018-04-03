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Более 9 тысячи человек покинули Южный Урал
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Более 9 тысячи человек покинули Южный Урал 

АиФ 41 минуту назад
Фото: АиФ
Численность жителей Челябинской области впервые с 2011 года показывает не прирост, а убыль. По сравнению с 1января 2017 года население области сократилось более чем на 9 тысяч человек, сообщает Челябинскстат.
Уже в 2016 году основным фактором прироста населения на Южном Урале стали не рост рождаемости над смертностью, а приток мигрантов. В 2017 году миграционный прирост сменился убылью. Около 3,8 тысяч мигрантов покинули область, естественная убыль (смертность) составила 5,4 тысяч человек.
В итоге по состоянию на 1 января 2018 года численность населения Челябинской области равна 3 493 036 человек.
По данным Челябинскстата, рождаемость в регионе продолжает падать, по сравнению с 2016, в 2017 родилось почти на 6,5 тысяч младенцев меньше. Зарегистрировано 40 191 новорождённый, в том числе 20 549 мальчиков и 19 642 девочки.
Но сокращается и смертность. «В 2017 году умерло 45 638 человек (в том числе 22 960 мужчин и 22 678 женщин), что на 2 079 человек меньше в сравнении с 2016 годом», — написано в отчёте статистики.
Тем не менее, Челябинская область по-прежнему считается одним из крупнейших регионов России. И занимает 9 место по численности населения среди субъектов России, уступая уступая Москве (12 506 468 человек), Московской области (7 503 385), Краснодарскому краю (5 603 420), Санкт-Петербургу (5 351 935), Свердловской области (4 325 256), Ростовской области (4 220 452), Республике Башкортостан (4 063 293) и Республике Татарстан (3 894 284).
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