Более 9 тысячи человек покинули Южный Урал

Численность жителей Челябинской области впервые с 2011 года показывает не прирост, а убыль. По сравнению с 1января 2017 года население области сократилось более чем на 9 тысяч человек, сообщает Челябинскстат.

Уже в 2016 году основным фактором прироста населения на Южном Урале стали не рост рождаемости над смертностью, а приток мигрантов. В 2017 году миграционный прирост сменился убылью. Около 3,8 тысяч мигрантов покинули область, естественная убыль (смертность) составила 5,4 тысяч человек.

В итоге по состоянию на 1 января 2018 года численность населения Челябинской области равна 3 493 036 человек.

По данным Челябинскстата, рождаемость в регионе продолжает падать, по сравнению с 2016, в 2017 родилось почти на 6,5 тысяч младенцев меньше. Зарегистрировано 40 191 новорождённый, в том числе 20 549 мальчиков и 19 642 девочки.

Но сокращается и смертность. «В 2017 году умерло 45 638 человек (в том числе 22 960 мужчин и 22 678 женщин), что на 2 079 человек меньше в сравнении с 2016 годом», — написано в отчёте статистики.