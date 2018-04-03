За взятки прокурор попросил приговорить экс-начальника ГУФСИН Прикамья к 12 годам строгого режима

Заканчивается суд на бывшим начальником пермского краевого ГУФСИН Александром Соколовым . За взятки гособвинитель попросил суд приговорить Соколова к 12 годам колонии строгого режима и штрафу в 1,5 миллиона рублей. А также запретить Соколову после отбытия срока занимать государственные должности в течение шести лет.

По версии следствия, «благодарность» на общую сумму в 660 тысяч рублей бывший глава краевого ГУФСИН получил от одного из прикамских бизнесменов. За то, чтобы стать официальным поставщиком продуктов для исправительных учреждений, предприниматель платил старинными монетами и турпутевками. Кроме того, во второй половине 2012 года руководитель ведомства получил от экс-заместителя главы администрации Двуреченского поселения взятку в виде земельного участка площадью 0,5 гектара. Завладеть этим участком Соколову помог экс-руководитель исправительной колонии №29 Андрей Лесничий. Последнему прокурор попросил восемь лет колонии строгого режима и штраф в 1,3 миллиона рублей.

В суде на допросе Александр Соколов сообщил, что и монеты, и земельный участок — это подарки.

— Я категорически не согласен с оценкой земельного участка, приобретенного мной для дочери. Процедура оценки и монет, и сертификата на турпутевки, и земельного участка прошла с грубыми нарушениями, — рассказал Александр Соколов. — Следствие преследовало корыстный интерес. Им нужно было резонансное преступление для отчета, что идет борьба с коррупцией. И такой громкий подследственный как я. На этом участке нет никаких коммуникаций, ни света, ни газа, нет дороги к нему. Но его стоимость назначили максимальной. Никакого покровительства, никакого обещания о монополии на контракты не было.

По словам Александра Соколова, в 2012 году к нему пришел бизнесмен с предложением построить цех по переработке молока.

— Он спросил, нужен ли такой цех, я согласился, — сообщил Соколов. — Я поддержал этого предпринимателя. На этом разговор закончился. И это были не кулуарные беседы!

По версии следствия, от этого же бизнесмена взятки в виде недвижимости и машин получал еще один подчиненный Александра Соколова — бывший начальник управления тылового обеспечения ГУФСИН по Пермскому краю Алексей Гануш. На суде он давал показания против своего экс-начальника.

— Гануш пытается переложить часть своей вины на меня, — считает Александр Соколов. Никаких намеков на свои имущественные блага я никогда не озвучивал! Бизнесмен пришел ко мне с этой монетой 31 декабря 2012 года. Он преподнес мне ее как новогодний подарок. Ну открыли мы ее, посмотрели. Я просто сказал: «Спасибо за подарок». Взрослые люди ценой подарка никогда не интересуются. Дареному коню в зубы не смотрят. Если бы я был коллекционером, я бы поинтересовался, из какого металла монета, попросил бы сертификат и узнал бы ее стоимость.

Это уже второй судебный процесс над Александром Соколовым. В 2016 году Дорогомиловский районный суд Москвы приговорил его к пяти годам колонии. Как сообщали федеральные издания, генерал Соколов и его помощники брали деньги у московского предпринимателя в обмен на обещание, что находящийся в пермской колонии сиделец из Чечни , который угрожал бизнесмену возмездием, еще долго не выйдет на свободу, так как стараниями Соколова получит дополнительный срок заключения, не покидая зону.

Сейчас Александр Соколов лишен звания генерал-лейтенанта внутренней службы.