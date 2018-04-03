За взятки прокурор попросил приговорить экс-начальника ГУФСИН Прикамья к 12 годам строгого режима 

Заканчивается суд на бывшим начальником пермского краевого ГУФСИН Александром Соколовым. За взятки гособвинитель попросил суд приговорить Соколова к 12 годам колонии строгого режима и штрафу в 1,5 миллиона рублей. А также запретить Соколову после отбытия срока занимать государственные должности в течение шести лет.
По версии следствия, «благодарность» на общую сумму в 660 тысяч рублей бывший глава краевого ГУФСИН получил от одного из прикамских бизнесменов. За то, чтобы стать официальным поставщиком продуктов для исправительных учреждений, предприниматель платил старинными монетами и турпутевками. Кроме того, во второй половине 2012 года руководитель ведомства получил от экс-заместителя главы администрации Двуреченского поселения взятку в виде земельного участка площадью 0,5 гектара. Завладеть этим участком Соколову помог экс-руководитель исправительной колонии №29 Андрей Лесничий. Последнему прокурор попросил восемь лет колонии строгого режима и штраф в 1,3 миллиона рублей.
В суде на допросе Александр Соколов сообщил, что и монеты, и земельный участок — это подарки.
— Я категорически не согласен с оценкой земельного участка, приобретенного мной для дочери. Процедура оценки и монет, и сертификата на турпутевки, и земельного участка прошла с грубыми нарушениями, — рассказал Александр Соколов. — Следствие преследовало корыстный интерес. Им нужно было резонансное преступление для отчета, что идет борьба с коррупцией. И такой громкий подследственный как я. На этом участке нет никаких коммуникаций, ни света, ни газа, нет дороги к нему. Но его стоимость назначили максимальной. Никакого покровительства, никакого обещания о монополии на контракты не было.
По словам Александра Соколова, в 2012 году к нему пришел бизнесмен с предложением построить цех по переработке молока.
— Он спросил, нужен ли такой цех, я согласился, — сообщил Соколов. — Я поддержал этого предпринимателя. На этом разговор закончился. И это были не кулуарные беседы!
По версии следствия, от этого же бизнесмена взятки в виде недвижимости и машин получал еще один подчиненный Александра Соколова — бывший начальник управления тылового обеспечения ГУФСИН по Пермскому краю Алексей Гануш. На суде он давал показания против своего экс-начальника.
— Гануш пытается переложить часть своей вины на меня, — считает Александр Соколов. Никаких намеков на свои имущественные блага я никогда не озвучивал! Бизнесмен пришел ко мне с этой монетой 31 декабря 2012 года. Он преподнес мне ее как новогодний подарок. Ну открыли мы ее, посмотрели. Я просто сказал: «Спасибо за подарок». Взрослые люди ценой подарка никогда не интересуются. Дареному коню в зубы не смотрят. Если бы я был коллекционером, я бы поинтересовался, из какого металла монета, попросил бы сертификат и узнал бы ее стоимость.
Это уже второй судебный процесс над Александром Соколовым. В 2016 году Дорогомиловский районный суд Москвы приговорил его к пяти годам колонии. Как сообщали федеральные издания, генерал Соколов и его помощники брали деньги у московского предпринимателя в обмен на обещание, что находящийся в пермской колонии сиделец из Чечни, который угрожал бизнесмену возмездием, еще долго не выйдет на свободу, так как стараниями Соколова получит дополнительный срок заключения, не покидая зону.
Сейчас Александр Соколов лишен звания генерал-лейтенанта внутренней службы.