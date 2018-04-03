Российской столицей «Часа Земли» в 2018 году стал Липецк

МОСКВА , 3 апреля. / ТАСС /. Тремя городами, жители которых активнее всего участвовали во Всемирном ежегодном «Часе Земли», стали Липецк Курск и Новый Уренгой. Сообщение об этом было опубликовано на сайте российского отделения Всемирного фонда дикой природы (WWF) во вторник.

Мурманск. Голосовать за свой город жители могли, заявляя о поддержке акции отметкой на специальной карте на сайте WWF России . В 2017 году победителем стал Сургут , а второе и третье место заняли Тамбов

"Статус столицы «Часа Земли» Липецк получает до следующего «Часа Земли — 2019». В одном шаге от победы оказался Курск, занявший второе место в неформальном рейтинге активности жителей городов в «Час Земли». Следом за ним идет Новый Уренгой", — говорится в сообщении WWF.

Администрация Липецка получит 30-сантиметровую статуэтку с золоченым латунным глобусом и изумрудно-зеленым венцом, на которой выгравировано название города.