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Российской столицей «Часа Земли» в 2018 году стал Липецк
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Российской столицей «Часа Земли» в 2018 году стал Липецк 

ТАСС 41 минуту назад
МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Тремя городами, жители которых активнее всего участвовали во Всемирном ежегодном «Часе Земли», стали Липецк, Курск и Новый Уренгой. Сообщение об этом было опубликовано на сайте российского отделения Всемирного фонда дикой природы (WWF) во вторник.
Голосовать за свой город жители могли, заявляя о поддержке акции отметкой на специальной карте на сайте WWF России. В 2017 году победителем стал Сургут, а второе и третье место заняли Тамбов и Мурманск.
"Статус столицы «Часа Земли» Липецк получает до следующего «Часа Земли — 2019». В одном шаге от победы оказался Курск, занявший второе место в неформальном рейтинге активности жителей городов в «Час Земли». Следом за ним идет Новый Уренгой", — говорится в сообщении WWF.
Администрация Липецка получит 30-сантиметровую статуэтку с золоченым латунным глобусом и изумрудно-зеленым венцом, на которой выгравировано название города.
Москва и Санкт-Петербург лидируют в рейтинге по абсолютным значениям, однако оказались за пределами топ-20 при сравнении количества участников в каждом городе с его общим населением.
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